Bioderma: El cuidado de la piel es un acto de amor propio

Por su constitución sensorial, es fascinante el estudio y el funcionamiento de la piel, pues está muy conectada con las emociones. Las caricias estimulan el desarrollo del cerebro y la distribución de hormonas del crecimiento en bebés, y en el caso de los adultos, estas ayudan a liberar endorfinas y reducen la presión arterial.

Hay diversas maneras de consentirla. Podemos afirmar que la piel es el único órgano que podemos mimar. Por su importancia diaria, deberíamos rendirle homenaje. Su cuidado no es solo una cuestión de estética, sino que es fundamental hacerlo como lo tendríamos que hacer con otras partes del organismo. No obstante, la dermis tiene un plus diferente porque la vemos, la palpamos y la determinamos.

La piel nos envuelve, es nuestra mejor aliada y nuestra protectora. En Bioderma es nuestra pasión, la cual compartimos con los dermatólogos, quienes la conocen a la perfección y están en contacto con ella a diario.

Por todo lo anterior, piensa en ti y demuestra con amor lo mucho que estimas cuidarte. Es momento de que estés lista para buscar esa chispa que te haga sentir viva. En este tiempo, donde escoger quererte es un acto revolucionario, elige pensar en grande.

Escoge regalarle unos minutos de tu día, sin importar el afán en el que vivas. Es hora de que decidas escucharte, es momento de vivir en grande, de gozar de la grandeza que tiene la vida y convertir los pequeños actos en acciones transformadoras.

La diferencia de Bioderma

Bioderma es una marca que se basa en la ecobiología, colocándola en el centro de la estrategia de NAOS para respetar el ecosistema de su piel y preservar su salud.

