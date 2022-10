Blefaroespasmo: qué es y por qué sería la posible causa del espasmo de Katy Perry

Parece que Katy Perry perdió el control en uno de sus ojos, en el video viral se puede observar cómo en medio de ovaciones y aplausos su ojo derecho permanece cerrado de un momento a otro, con extraños movimientos en su parpado y pestañas, mientras que su ojo izquierdo se mantiene con normalidad.

Los seguidores han expresado su preocupación por lo sucedido con la cantante y por los posibles problemas de salud que la aquejan.

“A veces eso pasa porque el cuerpo te dice ‘descansaaaaaa’””, escribió una sus seguidoras.

En medio de un concierto, a Katy Perry se le cayó el párpado derecho que comenzó a cerrársele de forma involuntaria, pese a que intentó acomodarlo Foto: Instagram - Instagram

¿Qué le pasó a Katy Perry en el concierto?

Todo parece indicar que la cantante padece de Blefaroespasmo, es un término que se refiere a los espasmos de los músculos del párpado y suceden porque no se pueden controlar. Según Medline Plus, el párpado puede cerrarse (o casi cerrarse) de manera repetitiva y luego volver a abrirse.

Algunos factores riesgos indican que lo que podría pasar con el músculo del párpado cuando se contraiga son la fatiga, el estrés, la cafeína y un consumo excesivo de alcohol.

Que alguien reinicie a Katy Perry por favor. pic.twitter.com/uP3sJUBFF4 — Conspiraciones (@ConspiracionESP) October 24, 2022

Blefaroespasmo, la posible causa del cierre del ojo derecho de Katy Perry

“Cuando tenga contracciones más intensas con el cierre completo del párpado, esta contracción involuntaria es llamada blefaroespasmo”, según detalla Medline Plus. Esta condición dura más tiempo que el de tipo común (Tic nervioso en el ojo). El paciente puede sentir bastante molesta y puede causar que los párpados se cierren completamente.

“Podemos ver en el video cómo la cantante tiene un problema en el párpado, una contracción involuntaria. Clínicamente eso se llama blefaroespasmo esencial benigno en el ojo derecho. Esto es una distonía facial, este sería el término médico, y hay varios tipos. La más común es el tic nervioso en el ojo que todos hemos tenido en algún momento, que no se nota. En este caso el ojo se cerró por completo de manera involuntaria”, comentó Vanessa Fuentes, médico oftalmólogo e investigadora al medio Yahoo.

La oftalmóloga Natalia Achury comentó en entrevista para la Revista Cromos: “Cuando hay altos niveles de estrés se presenta de inmediato este espasmo, recuerden que el espasmo se refiere al movimiento involuntario de los músculos que permiten los movimientos en este caso el párpado”.

Se ha dicho que lo sucedido con Katy Perry no fue causa de un blefaroespasmo sino de la ambliopía, sin embargo, varios oftalmólogos han rechazado esta teoría y han indicado lo siguiente: “la ambliopía hace que el ojo donde se padece se desvíe un poco hacia afuera o hacia adentro, pero lo que se ve en el video es otra cosa, que puede resultar alarmante y llamativa, pero en realidad no se trata de una condición grave”.

Por otro lado Achury argumenta: “La Ambliopía es el llamado popularmente ‘ojo perezoso’ y es una diferencia de defecto visual amplia de un ojo respecto al otro, su causa es que la fórmula más alta suprima la visión por orden del cerebro ya que las dos imágenes de cada ojo son muy diferentes y el cerebro no logra fusionarlas para hacer una sola imagen en tercera dimensión y si no se corrige a tiempo pues el ojo que menos ve se vuelve perezoso y sus células no maduran. Se debe corregir antes de los 8 años que es la edad de plasticidad con gafas, y no tiene nada que ver con lo que le pasó a Katy Perry”.

Según Achury en cuanto al tratamiento no existe algo relacionado, por lo que hay que bajarle a las actividades que causan el estrés, dormir mejor y no tomar estimulantes como la cafeína o tomar alcohol.

