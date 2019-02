"Body positive", el importante mensaje de dos influencers que se ha hecho viral en instagram

Redacción Cromos

"Parece que necesitas comer", "mira esas piernas de pollo", "esto no es sano", " no es un buen ejemplo a seguir", son algunos de los tantos mensajes que ambas influenciadoras reciben en redes sociales. Cansadas de ver tanto rechazo hacia sus cuerpos, por no cumplir exactamente con el estereotipo que impone la sociedad, decidieron unirse para hacer algo que se convirtió en inspiración para muchas.

Decidieron que instagram, una de las redes sociales más usadas en la actualidad para enviar mensajes de concientización y reivindicación, sería la plataforma por la cual contarían sus historias y enviarían apoyo a todas las mujeres que se enfrentan día a día al bullying o al body shaming (actitud en las redes de criticar y hasta insultar a las personas -en su mayoría a las mujeres- por cómo lucen sus cuerpos), del cual ellas también son víctimas.

Así que cada una decidió compartir la misma foto, en la que lucen con un vestido de baño rosa con blanco de dos piezas, en cada una de sus cuentas contando la situación por la que pasa la otra:

"Dani es una hermosa talla 0 y una de mis mujeres favoritas para seguir aquí en IG. Por su figura naturalmente delgada, me dice que a menudo ve comentarios como "ella es anoréxica", "parece que necesita comer", "mira esas piernas de pollo", etc. ¡Qué triste es eso! Una cosa que sé es que esta hermosa mujer es fuerte, saludable y, lo que es más importante ¡mucho más que su cuerpo!, Dani es una increíble empresaria. Tiene el corazón más amable y es una de las bloggers más genuinas que conozco. Ella y su esposo tienen una relación maravillosa llena de apoyo. Es fuerte, pero vulnerable, y se abre libremente sobre su fe, sus pruebas y su vida real fuera de línea.", comenta Sarah en su publicación.

"¡Sarah es absolutamente hermosa y una de mis personas favoritas para seguir! Tuve la oportunidad de relacionarme con Sarah y su esposo en Dallas la semana pasada. Debido a su hermosa figura curvilínea, me dice que recibe tantos comentarios mezquinos que tiene sobrepeso, es poco saludable o es un mal ejemplo. ¡Es tan grosero y tan ridículo! Honestamente, no puedo pensar en nadie que sea mejor modelo a seguir que Sarah. ¡Su único objetivo es ayudarnos a las mujeres a sentirnos seguras y amar a nuestros cuerpos sin importar el tamaño! Ella es tan dulce, positiva, empoderadora y realmente se preocupa por todos y cada uno de sus seguidores.", expresa Dani en sus fotografías.

También concluyeron cada publicación diciendo que el body shaming nunca está bien:

"¡Sé que mi cuerpo de talla 12 con estas curvas caprichosas me hacen sexy, fuerte y elegante! También sé que mi autoestima no depende del tamaño de mis jeans o de lo que otras personas dicen de mí. Recuerda, ¡avergonzarte nunca está bien! y todos debemos decirnos palabras amables en línea y en la vida real. Tus palabras tienen poder y significado, y todos podríamos beneficiarnos de difundir un poco más de amor y positividad." agregó Sarah.

"También he recibido comentarios hirientes sobre mi cuerpo a lo largo de los años en las redes sociales. La gente me dice "come un emparedado" o dice que me veo "poco saludable". Estoy seguro de que todos hemos sido heridos por algo que se dijo sobre nosotros o tal vez tenemos una vocecita dentro de nuestras cabezas que nos dice que no lo somos. Bonita, inteligente, o lo suficientemente exitosa. Sarah y yo creemos que TODOS somos mucho más de lo que ves en el exterior y la verdad es que no necesitamos la aprobación de los demás para encontrar nuestra autoestima. La última forma de poder femenino es la confianza en sí mismo. Y aunque ese es siempre un trabajo en progreso para la mayoría, es uno de mis principales objetivos. Recordemos amarnos a nosotros mismos porque las mujeres empoderadas empoderan a las mujeres. La vergüenza corporal nunca está bien. ¡Recordemos que el amor y la amabilidad nunca se desperdician!", finalizó Dani.

Otra de las iniciativas virales en contra del body shaming sucedió en el 2018 por la cuenta Any body, cuando compartió la fotografía de las amigas Kate Wasley y Georgia Gibbs quienes lucían el mismo bikini en diferentes tipos de cuerpos. Hoy en día esta publicación es toda una referencia en lo que a body possitivity se refiere.

¡A amar más nuestros cuerpos reales y a seguir apoyando estas iniciativas!