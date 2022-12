¿Brasil fuera del mundial por una maldición? La historia que se viralizó en redes

Este viernes 9 de diciembre empezaron las verdaderas definiciones en el Mundial de Qatar 2022. Brasil y Croacia abrieron los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Por un lado, Neymar fue la figura en la que los brasileños guardaron su esperanza de alcanzar la siguiente fase. Por el otro lado, con Luka Modric, de Croacia se ilusionó con volver a jugar los siete partidos del Mundial, como lo hizo en Rusia 2018 cuando llegó a la final.

¿Cómo quedó el partido de Brasil?

Este viernes el encuentro entre las dos selecciones fue crucial para arrancar a los cuartos de final. Aunque el primer se demoró en llegar, fue en el tiempo extra, después de los 90 minutos jugados, cuando Brasil cantó su primer gol.

Tras la salida de Brasil del Mundial, muchos se preguntan si tuvo que ver con una fuerte situación que se dio días atrás. (Mundial de Fútbol, Brasil, Croacia, Catar) EFE/EPA/Georgi Licovski Foto: EFE - Georgi Licovski

De una gran jugada de Neymar y con la definición de un astro del fútbol, el delantero logró poner el primer tanto en la cuenta regresiva, sin embargo no le alcanzó para ganar el partido pues Croacia logró empatarle con gol de Petkovic.

Al terminar en empate, los dos equipos tuvieron que irse a tiros desde el punto penal en los que todos tenían su fe puesta para pasar a cuartos en Qatar 2022.

En el arranque, Brasil erró su primer tiro, mientras que Croacia logró meter el primer gol y de ahí en adelante seguir. Justo al final y para cerrar el encuentro, por alguna razón el cobro del jugador de Brasil pegó en palo, dejando por fuera al pentacampeón.

La supuesta “maldición” de Brasil

Una situación que se aleja del ámbito futbolístico se convirtió en tendencia en durante el Mundial de Catar 2022. El hecho sucedió el pasado miércoles 7 de diciembre durante una conferencia de prensa que llevaba a cabo uno de los equipos favoritos del encuentro deportivo: Brasil.

Mientras Vinicius Jr. respondía preguntas de la prensa, un gato se subió al estrado en el que se encontraba el jugador y entonces, un oficial de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol, lo tomó por el lomo y lo tiró de la mesa.

Brasil perdió después de tirar al gaticu. Con la maldición del michi no se juega. pic.twitter.com/2VSODkYHFj — Jaramillo (@JulianJaraUribe) December 9, 2022

Ante ello, el gesto se viralizó y dio de qué hablar, pues algunas personas lo tildaron de maltrato animal, mientras que otros afirmaron que es la forma correcta en la que puede cogerse un felino.

A raíz de ello, este viernes en redes, varias personas aseguraron que la salida del equipo se debió a “la maldición del gato”, una supuesta respuesta del universo por lo ocurrido con el gato en la rueda de prensa.

“Brasil no pasó por la maldición del gato”; “El gato se vengó de Brasil, eso les pasa por arrogantes”; “Croacia pasó gracias a la maldición del gato, eso es de ahí”; “Con la maldición del gato no se juega, Brasil fuera de Qatar 2022”;“Veo el video del gato y me da felicidad que haya salido Brasil de Qatar 2022”; “El Mundial de Qatar no podía tener a un equipo que lastime a un gato”, fueron algunos comentarios.