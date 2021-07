Buzón de confesiones y misterios del sexo I Respuestas

Recibimos todas tus preguntas sobre el sexo a nuestro correo: cromoscom@gmail.com. Gracias por compartir sus misterios, aquí compartimos las respuestas dadas por el médico siquiatra y máster en sexología, el español Carlos Pol Bravo.

PREGUNTA 1:

Respuesta para la amable señora que felicita a Cromos por este espacio que hemos abierto, especialmente para las mujeres, cosa que es cierta, ya que ellas deben y pueden preocuparse mucho más por su sexualidad de lo que ellas mismas suponen.

Pregunta: Mi esposo fantasea mucho con que yo tenga relaciones con otros hombres, es más lo hemos hecho, pero me preocupa que esa fantasía sea lo que más le guste. Mis preguntas son: ¿es una disfunción? ¿hasta dónde puedo saber que esté bien hacerlo? ¿Se puede centrar nuestra sexualidad en eso?

RESPUESTA:

Evidentemente, si hay buen coito, en una palabra, si hay buena relación sexual entre ellos, es decir con ella, al margen de la fantasía, aquí no existe ninguna disfunción sexual. Las disfunciones son específicas y puntualmente cuando hay una alteración en la función del ciclo de la respuesta del ciclo sexual: deseo-excitación-orgasmo, en el hombre en la erección y la eyaculación precoz o retardada y en la mujer la anorgasmia, dificultad de lubricar o no lubricar. Y creo que, si llevan esas relaciones, aquí no existe ninguna disfunción, como lo he expresado.

Por otra parte, pregunta que cuándo puede ella saber que esté bien hacerlo. Bueno es una pregunta más humanística que médica, porque si está bien o no hacer ciertas cosas depende de la libertad personal y justamente los Derechos Sexuales de la Humanidad, que se proclamaron en el XVII Congreso Mundial de Sexología, de Valencia, España, donde yo estuve como parte del Comité Organizador, se habló de que los seres tienen derecho a vivir entre ellos su sexualidad, siempre y cuando no haya presiones, obligaciones, o ningún tipo de vejaciones o acciones contrarias a la voluntad de ambos y si ella dice que nunca la ha obligado a hacerlo, entonces es una decisión que les compete como pareja.

Más aún, si les da gratificación, si son ellos los que tienen que vivirlo, pueden elegir un camino que va hacia al mar o hacia la montaña, o, ¿por qué no? unos días a la montaña y otros al mar. Es una forma de respuesta.

Y el hecho de que si puede centrarse su sexualidad en eso. Aquí sí hay que aclarar un punto, porque, por una parte, dice que le preocupa que esa fantasía sea lo que más le guste. Evidentemente habría que responder que hay fantasías que son las que más gustan, pero hay que buscar que sean muchas. Estoy refiriéndome a las parafilias. Una parafilia es una alteración de la sexualidad en que existe un TOC —Trastorno Obsesivo Compulsivo— donde existe una específica y determinada forma de tener sexo y excitarse para poder tenerlo. (La mujer lubricando y teniendo orgasmo, y hombre con erección, orgasmo y eyaculación) a través de una sola forma de conducta y acto sexual. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda.

El Hombre: solo se excita cuando la mujer tiene el fetiche de botas, o de ligueros o de ropa interior negra, y de lo contrario no se excita; o la mujer, como recuerdo un caso, donde su pareja debía ponerse unas botas, de lo contrario ella no tenía orgasmos. Menos mal parece que solo duró seis meses, justo el límite para que no se convierta en una obsesión.

Si el plato es uno más en la carta, eso, no es parafilia; pero si es uno y obligatorio, sí sería una parafilia.

Pero si ella con él tienen relaciones sexuales satisfactorias, al margen de estar también en tríos o situaciones similares, no hay parafilia.

Por último, el aspecto de si “puede centrarse nuestra sexualidad en eso”. Otra pregunta que también es humanística y médica, casi psiquiátrica, porque al centrar algo en un solo punto, entraríamos otra vez en lo ya explicado, en las obsesiones o las parafilias, pero si es un enriquecimiento de la sexualidad, sin presiones de ningún tipo, como ella misma dice, no considero que sea de aspecto de parafilia o de obligación, porque ella misma lo afirma. Pero, no es positivo, que se llegara a centrar la sexualidad en ese punto únicamente. Ese punto sí lo dejo claro.

Con ello espero haber contestado. Buena suerte y buen sexo.

PREGUNTA 2:

2. Dirigido a la madre inquieta:

El problema que ella presenta es el de la hija adolescente que parece tiende o tiene una tendencia bisexual, ya que le gustan las chicas y los chicos; y qué hacer y cómo abordar el tema de la sexualidad con ella pues hace poco le dijo que le gustaban hombres como mujeres, es decir, chicos como chicas.

RESPUESTA

La orientación que se puede dar al tema es que la tendencia es muy actual. En otros tiempos, sacar los gustos de atracción sexual sobre el mismo sexo o de los dos sexos era enfocado de otra manera, distinta y rígida. Actualmente, desde que los LGBTI están oficializados y la homosexualidad o el lesbianismo están permitidos social y lo he dicho, clínicamente, entonces entiendo que la bisexualidad como tal es una forma de sexualidad actual y activa, como tantas otras que hay. Y aquí no estamos hablando de poliamor ni de figuras totalmente ajenas a la realidad clínica de la sexualidad médica.

Así las cosas, si quiere hablar con ella entiendo que sería válido e interesante enfocar las cosas claramente, en que, de haber deseo de los dos sexos por parte de ella, que lo valore, lo estudie y lo piense porque en principio no es un motivo de trauma ni de depresión; así fuera que solamente le gustaran las chicas, que sería sencillamente lesbiana, que tampoco es un motivo de presión en la sociedad ni en la humanidad.

Por tanto, que hable y más que aterrarse, vaya con una tranquilidad inmensa porque es una adolescente de 19 años que está a punto de tener sexo. Más vale que sea ella quien le diga: “Hija mía, decide por donde quieras optar, ambas posibilidades son válidas, no te voy a atacar por ninguna de tus opciones ni decisiones que tomes. Eres libre de hacerlo, hoy en día hay posibilidades de la bisexualidad, es una situación que podemos considerarla muy usual”.

Ojalá que mis palabras le sirvan a la madre inquieta.

PREGUNTA 3:

3. Otro interesante misterio por resolver, es el de una mujer que muy amablemente nos cuenta su problema. Habla que es mujer de senos pequeños y que su esposo siempre ha querido que los tenga grandes. Está considerando realizarse una mamoplastia para el aumento de estos y hay una preocupación en ella que es muy importante valorar porque muchas mujeres la tienen y es qué le puede pasar con sus terminaciones nerviosas, qué le puede pasar con su piel, con su área senso-perceptiva de la sexualidad y de la estética de ella por ser el punto de mayor excitación para ella en su cuerpo. Y tiene angustia que ocurra con ello al cortarle varias de sus terminaciones nerviosas.

RESPUESTA

Aquí es donde hay que aclararle que, en ningún momento, a menos que ocurra un accidente quirúrgico o haya tenido un golpe, en ningún momento, en ninguna cirugía de este tipo, el aumento de mamas, se cortan los nervios ni las terminaciones nerviosas.

Las cirugías estéticas, yo no soy cirujano plástico ni mi especialidad, pero sé del tema lo suficiente para decirle que puede estar tranquila porque ninguna terminación nerviosa se afecta al colocarle el implante pues éstas no se tocan ni puede hacerse que pierda en ningún momento su sexualidad y sensación de placer en ninguna zona.

En cuanto a que ella quiera hacerse la cirugía ahí sí entramos en un tema que no es de tipo sexológico es personal y psicológico. Como ella esté de acuerdo, en hacerse la operación, que no permita en ningún momento que se la impongan, que se lo implanten por gusto de otros.

Con respecto al cuerpo de cada persona según los Derechos Humanos de la Sexualidad EL SEGUNDO DERECHO ES A LA AUTONOMÍA, INTEGRIDAD, Y SEGURIDAD DEL CUERPO SEXUAL Y DICE QUE: El cuerpo es de cada persona y no se le pueden aplicar traumas, o actos o situaciones contrarias a su voluntad.

Pero si ella está de acuerdo por su propia voluntad y deseo, entonces que se opere. Es muy importante valorar que no es el problema de las terminaciones nerviosas, sino valorar que sea ella la que está decidida, y no por presión, por inducción, seducción o ninguna otra vía, a que la operación se realice si no es porque lo desea personalmente ella.

PREGUNTA 4

4- Respuesta a una encantadora dama, que nos habla de dudas sobre la sexualidad, y me encanta, que ellas se animen a contar sus cuitas, sus sentimientos, sus inquietudes, sus misterios, sus tragedias o sus alegrías, pues para nosotros es una posibilidad de colaborar, de potenciar y de alegrar y enriquecer más su sexualidad.

Primera pregunta. Esta señora nos habla de ¿por qué la pareja no está abierta a vivir otras experiencias?

RESPUESTA

El hombre no está dispuesto a vivir otras experiencias principalmente por miedo. Una figura de miedo justamente por una carencia de educación en la sexualidad, de experiencia, genera la inseguridad y posibilidad a su criterio, de perder la pareja.

Y si a todo esto se le suma en ocasiones, y muy frecuentes, el machismo; “ella es mía” y no la comparto ni porque la miren, evidentemente está cubierta la figura.

El hombre no es que no quiera tener experiencias, lo que le pasa es que le da miedo y dada la transculturalidad antigua que aún perdura, hay que decirlo todo, el temor, el terror a la imprudencia a la inmoralidad, a la vulgaridad queda, y así le corta quizás las esperanzas de las alas a una mujer que quiera volar más alto o de otra forma que también es válido.

¿Por qué el hombre en muchas veces se cohíbe en decir ciertas cosas en la cama?

RESPUESTA

Pues por lo mismo, aquí la figura es muy dura y clara. El hombre sí en ocasiones, pero con personas ajenas a su pareja, o antes de tener a su pareja, podría haber realizado conductas sexuales que no se atreve con su pareja tal vez a lo que él considera un punto “delicado” con ella.

Error. La mujer no es “delicada”, una mujer es suave, sutil y sensible, pero además es sensual, no es la figura de la “delicadeza,” de la cuido mucho, aunque le pegue y le grite, pero yo sexualmente no voy a hacer ninguna vulgaridad con ella.

Entonces aquí está el error de la hipocresía sexual masculina. A veces, se inhibe en ciertas conductas, que considera con su mujer no se puede; ejemplo hacer un cunnilingus o hacer una felación, ponerse en cuatro, o hacer la carretilla, o jugar con unos juegos eróticos más lanzados en el sentido de la imaginación, con la fuerza del poder de la sensualidad, para llegar a una sexualidad abierta.

Ahí se inhibe por lo dicho antes y por encima de todo aquí estamos viendo la falta de educación y confianza en la sexualidad.

¿Por qué a veces no tiene ánimos de estar con uno?

RESPUESTA

Bueno ahí si la pregunta tiene dos caminos, primero que en ocasiones el hombre también tiene derecho a decir no, también el hombre tiene derecho a estar cansado, y querer evitar la sexualidad.

En otras ocasiones no tiene ánimos por equis motivo. Entonces también habría que analizar con más profundidad. He aquí un motivo de reto de la comunicación en pareja para que se hablen estos puntos entre compañeros de cama, entre el sentido más íntimo de pareja.

Así las cosas, esta es mi respuesta

Mucho éxito y buena suerte.

PREGUNTA 5:

5 -Hay una interesante pregunta de un escribiente a nuestro Buzón de confesiones y misterios del sexo, que habla de: ¿es normal tener sexo con su pareja cuatro veces al día y así llevan dos meses de relación?

RESPUESTA

Bueno, aquí es para basarse en el chiste famoso; de cuando en España el joven se va s confesar y le dice al sacerdote que ha tenido seis orgasmos en menos de seis horas y que además espera otra noche de pasión con otras dos damas. El cura se levanta y le dice: oiga aquí se viene a confesar y no a decir mentiras.

Entonces empiezo con esto por si acaso, porque este buzón es serio y realmente esta es una situación bastante rara, no imposible pero dudosa que sea cierta en la forma como lo plantea. Cuatro veces al día, todos los días y ya llevan así dos meses, es decir, si se multiplica sale una cifra de 240, bastante maravillosa y erótica,

Felices ellos sí lo son, y es normal, porque la sexualidad y siendo jóvenes, aún más, no me escandaliza el hecho para la respuesta. Si son gente joven de 18- 23 años, y tienen que ser mayores de 18 para poder escribir, pues perfecto y si no es eso, pues eso que se remitan al chiste del cura.

PREGUNTA 6:

Sexta pregunta, a una lectora que nos envía un punto muy interesante.

¿Buenas tardes me gustaría saber un poco más acerca de cuál es la mejor forma de complacer a una mujer? Pareja lésbica. Muchas gracias por la atención.

RESPUESTA:

Evidentemente la sensualidad entiende todas las formas de sexualidad. Con ello quiero decir que complacer a una mujer, sea lésbica, bisexual, o heterosexual, tiene varias maneras de llegar a ese culmen máximo del placer.

Y para complacerla sencillamente es la sensibilidad unida a la sensualidad, la imaginación llevada al grado de máxima excitación, pensando en fantasías en recuerdos, en momentos vividos o que quieran vivir, para excitar mentalmente los momentos de las caricias y la mujer lésbica tiene una sensibilidad muy grande para poder complacer en las caricias principalmente.

Las áreas que podemos dar como básicas erógenas en la mujer no son únicamente las más conocidas, léase los pezones, léase el área de los genitales, léase el área del clítoris, etc.

Hay otras áreas en lo que yo llamo LA GEOGRAFÍA DEL DESEO, que han descubrirse sobre la marcha con la comunicación y la complicidad entre la pareja, sean bisexuales, homosexuales o sean heterosexuales.

Y esta forma de geografía del deseo, consiste en buscar aquellos rincones que no se conocen y hay que descubrirlos y puede ser detrás del lóbulo de la oreja, las espalda en la zona media a través de la columna vertebral, en las nalgas parece mentira, pero las nalgas acariciadas y en ocasiones arañando un poco con suavidad en las mismas, es una zona muy castigada por ser la presión de estar sentado, pero a la vez tiene una gran sensibilidad a lo cual excita inmensamente. La cara interna de los muslos, detrás de las rodillas, parece también algo increíble, en la zona encima de los ojos entre el parpado y la ceja, una sutil caricia o también utilizar una pluma para las carias. Una pluma de ave puede hacer cantares como en las épocas griegas, porque aumenta la sensibilidad y la sensualidad.

También están desde luego los juguetes eróticos, sin duda ninguna hoy en día no son ninguna perversión, ni ninguna negación, muchos de ellos de utilizan inclusive en terapias sexuales, como para el vaginismo y el control de la eyaculación en el hombre.

Con esto quiero decir que todas las áreas del cuerpo están integradas en la sensualidad, para aumentar esa sexualidad.

Sin embargo, valoremos que todo instante debe tener su tiempo, y ese tiempo es más que valido en función de lo que se viva, y como se viva con una excitación y una integración, se aumenta y se mantiene ese placer.

Buscar como último punto de tips o de sugerencias, aquellos rincones desconocidos y descubrirlas entre ambas, además de ser un juego erótico para las dos, es una sugerencia para recorrer caminos desconocidos.

Espero haber respondido a la pregunta.

PREGUNTA 7:

Séptima pregunta que nos hace otra lectora: ¿durante la menstruación se pueden tener relaciones sexuales sin posibilidad de embarazo?

RESPUESTA:

La seguridad absoluta de no embarazarse es viable en función de los elementos que se utilicen para la contracepción, es decir para el evitar quedar embarazada.

En consecuencia, la posibilidad es menor que en situaciones cuando esta la mujer en fase de no menstruación.

Sin embargo, la posibilidad nadie la asegura, puesto que hay casos que son resultados de unas relaciones sexuales durante la menstruación.

Así las cosas, la respuesta es corta y práctica, más que nada es prudente de fiarse de la realidad y no de las costumbres, y leyendas del pasado, antiguamente se daba por valido esa posibilidad hoy en día en absoluto.

Deben utilizarse preservativos o tener control ginecológico para el área de pastillas anovulatorias y así tener una sexualidad placentera, responsable y gratificantemente duradera.

Suerte en el futuro y tomar en cuenta la importancia de las medidas de prevención de embarazos.

PREGUNTA 8:

¿Por qué durante la ovulación se incrementa el deseo sexual?

RESPUESTA:

Es interesante pregunta es de felicitar, porque es estar pendiente de la propia sexualidad. Felicidades a quien la ha hecho.

La ovulación se incrementa como en el caso de la embarazada, debido a la activación hormonal, tanto en la fase de embarazo, donde las hormonas están hiperactivas en formación del feto, pero actúa en toda el área de la sensibilidad femenina, aumentando en alto porcentaje el deseo sexual.

De esta misma forma durante la ovulación, al haber un incremento de activación hormonal, ese deseo sexual es superior a otros momentos del ciclo normal de la mujer a lo largo de su vida.

Con esto creo haber dado respuesta a este tema tan interesante, feliz tarde y buen sexo.

PREGUNTA 9:

A un señor de 55 años que desea información sobre temas relacionados con la sexualidad con la siguiente pregunta:

¿Por qué mi pareja quiere tener relaciones sexuales con frecuencia, pero yo no tengo esa misma motivación y no es que ya no me guste estar con ella, ni tampoco tenga otra relación aparte? Pero quisiera información al respecto.

Apreciado lector ante todo felicito que un hombre, que en ocasiones es más difícil se anime a escribir a este buzón, contando sus cuitas y sus inquietudes o los misterios que podamos ayudarle a resolver.

RESPUESTA

a su pregunta, es bastante clara y es un aspecto netamente psicosexual. No todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, tienen la misma frecuencia sexual, léase, no tienen todos la misma fase de deseo o de motivación, ellas o ellos, porque en ocasiones es completamente inverso, que son los hombres que tienen gran actividad sexual y su pareja, se queja o no entiende porque ella no la tiene. Igual puede pasar aquí.

Que usted se preocupe de este punto, aplique que no tiene ninguna otra relación, muy válido y la información que le puedo dar es que dicha frecuencia al ser diferente, no es tampoco ningún problema, simplemente es aceptar una realidad que es muy usual, muy normal, que no todos tengan la misma velocidad en los criterios sexuales, pero que tal vez le puedo sugerir, que con algo más de imaginación, de comunicación y de complicidad con ella, de presentarle ciertas formas de sexualidad, de integrar en sus baterías de erotismo o de conducta sexual, integrar los juguetes sexuales, que no es ninguna perversión, como ya he dicho en alguna ocasión, sino que son artículos terapéuticos inclusive aplicables a tratamientos en sexología médica, pues entiendo que también es una forma que usted al llegar a integrarse en este tipo de juegos eróticos su imaginación podría aumentarse y ponerse más al nivel de ella.

El sentirse forzado en ningún momento es válido, para nada y menos para el sexo, yo digo que uno de los peores enemigos del sexo es la prisa y aquí aplicándolo a su caso, la prisa seria querer usted tomar otra velocidad diferente a la suya.

Creo que la mejor comunicación entre la pareja, debido a una trilogía que es muy conocida mía, Educación, Confianza y Comunicación, como digo en las propias clases de la universidad, pareja que tiene educación, tiene buena comunicación y confianza.

Aplique estas tres y una más, la complicidad y la imaginación para quizás aumentar ese deseo o entre los dos, llegar a un acuerdo sobre una sexualidad gratificante para ambos.

Feliz tarde y buen sexo.

PREGUNTA 10:

Decima respuesta a una señorita que pone mil gracias a este buzón, que bueno que Cromos se preocupe por la salud sexual.

Mi consulta tiene que ver con la estimulación al clítoris, a veces me ocurre que al acariciarlo yo misma o mi pareja, no importa si es con juego previo o no, antes de la sensación de placer, tengo la sensación de aspereza que no alcanza a ser dolor, pero si puede ser incomoda, ¿a qué se debe y como evitarla?

RESPUESTA:

Gracias por sus palabras hacia nuestro buzón, y respondiendo a su pregunta: la sensibilidad tiene que estar principalmente producida por la excitabilidad. A mayor excitabilidad hay mayor sensibilidad erógena tanto en las áreas genitales y puntual y especialmente en el clítoris.

Quiere esto decir que puede ocurrir en ocasiones la rapidez es el peor enemigo de la sexualidad, en la caricia antes de tener mayor presión de la caricia, debe existir una figura de mayor ternura en la sensación del toque del roce al clítoris para conseguir mayor excitación del área y concretamente del mismo clítoris, puede que sea el motivo de esa situación, al no estar suficientemente estimulado, y me refiero a esa producción del dolor o a esa generación del dolor al no estar suficientemente estimulado por su nivel de excitación.

Por lo cual, recomiendo, más caricia y utilizar lengua, utilizar juguetes sexuales, utilizar una pluma para que ese clítoris este mucho más excitado y al instante que la caricia sea más fuerte o de contacto directo, sea más positiva y favorable a un nivel de excitación sexual propiamente dicha.

Mucho sexo y mucha salud.