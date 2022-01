Calendario lunar 2022: estos son los mejores días para cortar el cabello este año

Descubre aquí cuáles son los mejores días para cortar tu cabello en 2022. Foto: Pixabay

Muchos hemos escuchado que existe un momento ideal para cortar el cabello y que este crezca sano y sedoso. Según la fase de la luna, el crecimiento de nuestra melena se verá afectado. Para saber más sobre esta creencia y conocer los mejores días de 2022 para cambiar de look, consultamos a una experta en el cuidado del cabello.

Te puede interesar: ¿Quieres bajar de peso? La dieta de Messi podría ayudarte

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En entrevista con la revista Cromos, Amparo Ortiz, peluquera con más de 30 años de experiencia en cortes y cuidado del pelo, nos explicó qué pasa en cada fase lunar y cuándo deberíamos programar un corte.

Luna menguante

De acuerdo con Ortiz, debido a la posición de la luna, la energía del satélite influye de forma positiva en el crecimiento, tanto del cabello como de actividades agrícolas. La peluquera argumenta que “la energía está abierta a la prosperidad y es una de las fases más tranquilas, lo que provoca que las cosas fluyan y crezcan mejor. Para el cabello, se nota la diferencia porque al cortarlos en esta fase, crecen mucho y se ven brillantes y sedosos”.

Luna creciente

Si bien el nombre de esta fase lunar da a entender que se relaciona con crecimiento, este no necesariamente será positivo. La experta pone un ejemplo “podemos plantar un árbol y obtener frutos rápidamente, pero estos no será los mejores o los que esperamos. Ortiz dice que “lo mismo pasa con el cabello, va a crecer rápido, pero sin brillo o fuerza”.

Luna llena

Durante este período, la luna está en su máximo esplendor, por lo que su energía será pesada. La experta no aconseja hacer cortes durante estos días pues “al cortar el cabello, este se pondrá grueso y esponjoso. Se va a poner redondo y no va a crecer. Va a adquirir un aspecto bastante esponjado y no se va a ver bien”.

Luna negra

Esta es la última parte del ciclo lunar. Al respecto, Ortiz explica que al tratarse de un tiempo de finalización “el cabello no va a crecer si se corta. En caso de hacerlo, se va a llenar de horquilla y se volverá quebradizo”.

Lee también: La importancia de volver a abrazarse

¿Cuándo cortar el cabello en 2022?

Enero

25 de enero – 31 de enero

Febrero

23 de febrero – 1 de marzo

Marzo

25 de marzo – 31 de marzo

Abril

30 de abril – 8 de mayo

Mayo

30 de mayo – 6 de junio

Junio

21 de junio – 28 de junio

Julio

20 de julio – 27 de julio

Agosto

19 de agosto – 26 de agosto

Septiembre

17 de septiembre – 26 de septiembre

Octubre

17 de octubre – 24 de octubre

Noviembre

16 de noviembre – 29 de noviembre

Diciembre

16 de diciembre – 29 de diciembre