Cejas pelo a pelo: cómo hacerlo y consejos para cuidarlas

La especialista en cejas y pestaña, la estilista Karry Aroka en entrevista con la Revista Cromos nos cuenta que éste es un método dérmico que trabaja generalmente la primera y segunda capa de piel con pigmentos generalmente orgánicos, esta técnica pelo a pelo en ceja se puede manejar manualmente o mecánica dependiendo el tipo de piel ya sea grasa o seca de la persona.

Te puede interesar: 7 consejos para recuperar y fortalecer tus uñas

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Generalmente se realiza en cuatro pasos, el primero es el diseño según la morfología del rostro, es importante empezar con el visagismo (se trata de una combinación de técnicas que busca exaltar la belleza del rostro a través del maquillaje y el peinado).

Una vez realizado el diseño se procede a preparar la piel con anestesia tópica, se deja por unos minutos y procedemos a hacer la técnica del pelo a pelo, se utiliza pigmento y una agujita con la que se trabaja.

Después de esto, nuestra ceja se limpia y entra en proceso de cicatrización donde se desarrollará una descamación de la piel durante los siguientes cinco a ocho días dependiendo cada tipo de piel

El proceso es muy simple no lleva sangrados, generalmente no duele, no tiene molestias, se realiza aproximadamente en 45 minutos o una hora. Los colores se definen según el foto tipo de piel de cada persona ya sea cálida fría o neutral.

Al inicio se ven un poco intensas en su color, pero una vez se haga el cambio de piel baja el color aproximadamente entre un 40 o un 50% luego semanas siguientes va recuperando el color ya que el pigmento va saliendo a la superficie de la piel.

Puedes leer: ¿La bicicleta es el mejor ejercicio para bajar de peso?

Las cejas pelo a pelo funcionan muy bien y han tenido gran acogida ya que simulan bellos naturales en el rostro entonces para aquellas personas que no cuentan con suficientes vello sirve muy bien ya que se puede poblar y dar mejor diseño a la ceja.

¿Cómo cuidar nuestras cejas?

1. Limpiar todos los días la zona con crema limpiadoras o agua micelar

2 hidratar la zona por lo menos 1 vez al día

3. Peinar los bellos todos los días para darles dirección

4 la más importante depilar solo el área que sea necesaria.

¡Ojo! Pasa algo místico en las cejas y es que cuando depilamos demás a veces atrofiamos el folículo y no vuelve a salir el vello que necesitamos.

¿Cómo definir nuestras cejas?

Para definir nuestras cejas es importante tomar unas medidas básicas del inicio, altura curvatura y final el grosor de esta, la cual varía según cada persona y de las cejas que poseen.

¿Qué función cumplen en el rostro las cejas?

Digamos que su función natural es protegernos del sol como de la polución, pero estéticamente funcionan para darnos armonía al rostro, para enmarcar nuestra mirada y dar más expresividad. En estos momentos las cejas son lo más importante de nuestro rostro y aún más usando el tapabocas es lo que más mostramos. Las cejas se han vuelto mucho más populares ya que nos hemos dado cuenta de que el diseño ayuda a la armonía del rostro en gran manera y a vernos mucho mejor y sentirnos más seguras y seguros al salir de casa.