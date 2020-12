Cenas navideñas: cómo compartir y cuidar de los seres queridos

Este año hay que tener nuevos cuidados debido a que aún circula el COVID-19; por eso, las cenas navideñas deben hacerse en grupos pequeños, espacios grandes y con tapabocas.

La doctora Martha Beltrán, jefe de operaciones médicas y pediatra de la Clínica del Country y Clínica La Colina, nos explica qué debemos tener en cuenta en las reuniones familiares de fin de año-

Beltrán enfatiza en que, para empezar, “cualquier persona que tenga síntomas de una enfermedad infecciosa no debe salir de casa y menos compartir en una reunión con otras personas”. Asimismo, se debe considerar:

-Siempre, al llegar a la casa, retirar las chaquetas y aplicar un poco de alcohol en spray sobre ellas y dejar los zapatos fuera de la casa o en una zona especial donde se puedan ventilar.

-Las reuniones deben hacerse en la casa más grande y ventilada de la familia. El tamaño ideal es una en la que sea posible estar a dos metros de las personas que no conviven en la misma casa.

Te puede interesar leer: Evitar ganar peso esta Navidad para minimizar los riesgos de la Covid-19

-Se debe utilizar tapabocas siempre que se comparta en espacios con personas que no viven en la misma casa.

- Hay que lavarse las manos al llegar a la casa, antes de cenar, al tocar superficies compartidas y cada dos horas.

-Recordar que el distanciamiento físico no implica distanciamiento social. La recomendación es que unos pocos pueden compartir presencialmente y unos simultáneamente de forma virtual.

- Entre familia se pueden inventar códigos que reemplacen los besos y abrazos y lograr que los miembros de la familia se escuchen, vean y sientan como si estuvieran juntos, especialmente, los abuelos con los nietos.

Para viajes de fin de año, qué debo tener en cuenta.

Con respecto a los viajes, antes de hacerlo asegúrese de que las personas a las que va a visitar no han sido diagnosticadas ni han tenido contacto con alguien COVID-19 positivo en los últimos 14 días; que el medio de transporte a utilizar le permite mantener la distancia de dos metros con las personas que no viven con usted o tiene filtros adecuados como en los aviones, así como que en el lugar de destino los casos positivos no han incrementado y hay disponibilidad hospitalaria.

Te puede interesar leer: La OMS pide a la población usar tapabocas en reuniones familiares

En este sentido, la doctora Beltrán señala que la pandemia “nos obliga, de aquí en adelante, donde nos encontremos, a mantener las recomendaciones y los cuidados para la protección personal y de los demás”, por eso, el uso de tapabocas es indispensable, si es desechable, debe cambiarse después de 6 horas de uso. Asegure que los tapabocas no desechables tengan las especificaciones adecuadas que no solo lo protejan a usted, sino también a los demás.

Algunas de las sugerencias de la doctora con respecto a los viajes son:

-Evite pasar tiempo en espacios cerrados, aproveche los espacios abiertos para caminar y explorar.

- Usualmente, las piscinas son espacios que se comparten con muchas personas. Evite las aglomeraciones y haga uso de ellas cuando vea que tienen poca ocupación.

-Aunque esté de vacaciones, no olvide lavarse las manos constantemente, mantener la distancia, especialmente de personas que no viven con usted, y utilizar el tapabocas.