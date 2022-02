¡Para tener en cuenta! 5 mitos resueltos acerca del semen

Los especialistas aclarar varios mitos que hay alrededor del semen.

¿Me hace más joven? Preguntan algunas mujeres y añaden que de pronto quedan embarazadas si se lo toman luego de que el hombre eyacule en su boca. Sin embargo, muchos desconocen la verdad sobre el semen.

Para entender y dejar atrás los tabúes, basta saber que es un líquido que producen animales y seres humanos, compuesto de espermatozoides y sustancias viscosas. El semen es arrojado por el pene cuando eyacula. Aproximadamente por cada eyaculación se liberan de tres a cinco mililitros. Es decir, cuando él se viene, alcanza el orgasmo y disfruta de la gloria sexual.

Existen personas a las que dar sexo oral o masturbar a su hombre les genera cierto recelo, tal vez porque no saben cómo hacerlo, no tienen la confianza suficiente para llevarlo a cabo o simplemente les da asco untarse o saborear los fluidos de otra persona. Por falta de información se han levantado creencias, muchas veces absurdas, sobre el semen, que no da razón alguna para ser rechazado por la sociedad.

A continuación despejamos algunas dudas sobre este inocente y peculiar líquido:

¿El semen me hace más joven?

Falso. Hasta el momento ningún estudio científico ha comprobado que cualquier sustancia retrase el paso del tiempo en tu cuerpo. Sin embargo, el semen sí trae beneficios para la piel: la hidrata y aumenta su elasticidad al estar compuesto por sodio y otros elementos como fósforo, potasio, calcio, sodio y zinc, al igual que por el alto contenido de propiedades antioxidantes y astringentes.

Esto no quiere decir que cada vez que tu novio o pareja se venga, prepares una mascarilla a base de semen. ¡Ojo! No te creas Cleopatra, quien, según la historia, se aplicaba el semen de sus amantes para conservar su belleza y juventud. Existen productos creados con los principios del líquido, como el caso del médico colombiano Martin Carrillo, quien desarrolló un producto para el rejuvenecimiento y la nutrición óptima de la piel. «El Egiptian Rejuvenation no solo sirve para devolver la tersura del rostro, también funciona en la pérdida del tono en los senos y glúteos, contra el envejecimiento genital y es perfecto para la recuperación pospeelings y posquirúrgica faciales», indicó en el 2008 al periódico El Tiempo.

¿Puedo intoxicarme si lo pruebo?

Falso. El semen es una sustancia orgánica muy pura y se digiere como cualquier otro alimento. No contiene elementos perjudiciales y tiene un poco más de cinco calorías. Lo que sí es cierto es que, dependiendo de la dieta de los hombres, su sabor y olor pueden variar. Por ejemplo, si es fumador excesivo, seguramente el sabor del semen será amargo, y si es amante de las frutas, te encontrarás con una dulce sorpresa al probarlo.

¿Puedo quedar embarazada si me lo paso?

Falso. Como señalamos anteriormente, el semen es una sustancia que se digiere como cualquier alimento, así que no hay manera de que una mujer quede en embarazo por probar o tragar semen.

¿Puedo contagiarme de VIH si lo trago?

Cierto. Tener sexo oral sin protección es uno de los caminos seguros para contraer no solo VIH sino cualquier enfermedad de transmisión sexual. Lo más importante es estar seguro de que tu pareja no es portador de ninguna enfermedad para así disfrutar con tranquilidad.

¿Me hace más feliz?

Cierto. Según una investigación realizada por la Universidad de Nueva York, las hormonas que contiene el esperma, como la testosterona y el estrógeno, influyen en el humor de las mujeres, haciéndolas más felices. Cuando una pareja hace el amor sin condón y la eyaculación ocurre dentro de la vagina, esta absorbe dichas hormonas logrando en la mujer un comportamiento de placer y alegría.

