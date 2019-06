Cinco ventajas de la depilación con hilo

Vía: Europapress.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, el llamado "eyebrow threading" es todo un boom, arrasando entre las celebridades que se declaran incondicionales de esta técnica que funciona principalmente en la cara, eliminando el vello con un hilo que actúa a modo de pinza. (También te puede interesar: Mandamientos para depilarse las cejas).

Básicamente, se realiza enroscando el hilo (cortado a la medida) y haciendo un lazo, para después girarlo entre cinco a diez veces sobre la piel y extraer el vello desde el folículo.

Los dedos índice, corazón y anular de ambas manos juegan un papel primordial a la hora de extraer el vello, formando esa imagen de 8 o de X que entre abrir y cerrar, estira el hilo que atrapará los pelos arrancándolos de raíz.

A continuación te contamos cuáles son las principales ventajas de depilarte con hilo:

1. Es adecuado para todo tipo de piel, lo que no ocurre con la cera, por ejemplo.

2. Su efecto peeling previene la aparición de arrugas y suaviza las ya existentes.

3. Es mucho más rápido, preciso e indoloro en la mayoría de casos, excepto en ocasiones con el labio superior.

4. No irrita la piel ya que el hilo no llega a tocarla. Recomendable además para personas con piel excesivamente sensible.

5. Una vez eliminado el vello, tarda más tiempo en salir que utilizando otras técnicas.