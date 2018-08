Claves para ser una emprendedora exitosa

Redacción Cromos

El mundo de los negocios es un territorio conocido por los hombres. Se lanzan al agua sin prevenciones, nadan con naturalidad en medio de los riesgos y responden con cabeza fría frente a los retos. Esto no quiere decir que a la hora de emprender tengan garantizado el éxito, simplemente tienen la seguridad y la libertad para emprender la aventura.

Las mujeres, por su parte, cada día son más osadas y se abren camino en ese universo en el que les cerraron las puertas por tanto tiempo. Según Global Entrepreneurship Monitor, en el 2016, por cada mujer que montó empresa en el país, dos hombres lo hicieron. Es una cifra estimulante y esperanzadora para muchas que aún no se atreven a levantar anclas.

No obstante, ellas aún enfrentan más obstáculos a la hora de crear empresa. No solo porque la sociedad aún no se acostumbra a verlas en esa posición, sino porque suelen chocarse con muros que ellas mismas se imponen. Las mujeres, debido a las responsabilidades que tienen con sus hijos y su hogar, inconscientemente restringen el alcance de sus sueños. Algunas ni siquiera conciben la idea de crear un negocio propio y, otras, limitan el crecimiento de su empresa para no cargar con la culpa de hacer a un lado su familia.

En este contexto surgió el Premio Mujeres que Impactan, liderado por Endeavor, una red global creada hace 20 años para inspirar, apoyar y conectar a emprendedores exitosos, de tal forma que se transformen en empresarios de alto impacto y, de paso, favorezcan el desarrollo sostenible de la economía mundial.

Este año participaron 160 emprendedoras de 28 ciudades del país y cuatro resultaron ganadoras. Ellas –que recibirán apoyo y guía para pensar en grande y eliminar el miedo al fracaso– encabezan tres empresas que, para Endeavor, tienen el potencial para convertirse en un modelo a seguir para las emprendedoras colombianas.

Cromos habló con ellas para conocer sus emprendimientos y para que nos dieran sus claves a la hora de montar empresa y arar el camino al éxito.

LILIANA GÓMEZ

Green SQA

En la actualidad, el mundo gira gracias a la tecnología. Las oficinas se quedan varadas si se cae Internet o si el software que utilizan tiene una falla. Y a pesar de que todos dependemos de las máquinas, estas todavía tienen muchas fallas que impiden que las empresas sean tan eficientes como podrían serlo. Con esto en mente, Liliana creó Green SQA, un emprendimiento pensado para encontrar, corregir y evitar esos errores a los que se enfrentan las casas de software y las grandes compañías.

¿Cuál ha sido el reto más difícil al que se ha enfrentado como empresaria?

Hacer empresa es una aventura y es difícil enmarcar un solo reto. Hay que prepararse, sin ahorrar energías, para retos diarios: el desarrollo del equipo humano, la inestabilidad de los procesos, los nuevos impuestos, los cambios en el entorno, la tecnología obsoleta o emergente, las quejas de los clientes y la necesidad de ser disciplinado, entrenarse y anticiparse a los problemas.

¿Y como mujer empresarias?

Para mí no hay mucha diferencia, sin embargo, debo recocer que para mí ha sido todo un reto desarrollar la habilidad de anticipación y el apetito de riesgo. Mi naturaleza de mujer protectora y precavida me induce a una inercia que en ocasiones ha sido una barrera para ir mas allá, como se espera de un empresario.

¿Hubo algún miedo que tuvo que superar en el camino?

¡Sí! ¡Muchos! Casi a diario... Pero a estas alturas me produce risa lo que hace 15 años me aterraba. De la misma forma que los retos, los miedos se superan estudio, disciplina, lucha y tiempo.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que le ha dejado su proyecto?

La importancia de crear tejido humano. Es imposible desarrollar una empresa sin la complicidad de los seres humanos que te rodean. Se necesita todo de ellos: ideas, fuerza de trabajo, energía, cariño y hasta reclamos. Creo que los colaboradores, los socios, la familia, y los amigos son la fuerza vital necesaria para desarrollar cualquier proyecto y trascender.

¿Qué armas debe tener a la mano una mujer a la hora de emprender?

La lista podría ser interminable, pero este es mi top 10, y aplica tanto para hombres como para mujeres:

1. Reconocer la razón o la pasión que te mueve a emprender

2. Tiempo

3. Capacidad para relacionarse y personas a tu alrededor: socios, colaboradores, familia, amigos…

4. Saber escuchar a los demás (al mercado, al cliente, a los amigos, los procesos, todo te habla)

5. Saber leer experiencias ajenas

6. Capacidad para tomar decisiones

7. Tener un hábito de estudio

8. Pasar a la acción

9. Aprender de los errores

10. ¡Nunca rendirse!

El mundo del emprendimiento suele ir acompañado de frustraciones que muchas veces pueden llevar a la derrota, ¿cómo se deben asumir esas frustraciones para que no signifiquen el fin de una idea?

Con actitud de vencedor, conscientes de que emprender es cuestión de largo plazo. Con la convicción de que si se hacen las cosas correctas, con las personas correctas, en el momento correcto –así aparezcan barreras y fantasmas que dan miedo–, esos son baches del camino que te preparan para recibir con más gusto el resultado final.

Si la devolvieran en el tiempo, cuando empezaba el proyecto, ¿habría algo que haría de otra manera?

Nunca pienso en eso, pero creo que la respuesta es no. Si hiciera algo diferente no experimentaría esto que siento ahora, que me hace orgullosa, feliz y llena de esperanza en un futuro cada vez mejor.

Los grandes empresarios dicen que el secreto del éxito de un negocio no es el concepto sino la gente detrás del proyecto, ¿cuál es su clave en este sentido?

¡Así es! En Green compartimos esa visión. Buscamos personas que compartan nuestros principios, a quienes se pueda inspirar y con quienes trabajar por nuestra idea de un mundo mejor. Lo manejamos con sencillez, con generosidad, ofreciendo contratos laborales estables, oportunidades de estudio y certificaciones, mejorando las condiciones, escuchándolos y haciéndolos parte activa de nuestro ejercicio de emprender

*****

CARIN STELLABATTI Y JESSICA STELLABATTI

Rönner Design

El mundo ecuestre solía estar reservado a los hombres. Todos hemos visto en el cine que ellos, sobre los caballos, eran amos y señores del universo. Cuando una mujer se subía al animal, debía ir sentada de medio lado, verse elegante, cuidar sus vestido. Las cosas, por supuesto, han cambiado mucho con los años; sin embargo, Carin y Jessica se dieron cuenta de que la moda en este medio aún estaba pensada de una manera muy uniforme y no había alternativas llamativas para las mujeres. Por eso nace Rönner Design, una propuesta de prendas femeninas con estampados únicos, que mantienen el estilo clásico y elegante de la moda ecuestre, pero que aportan estilo y diferenciación.

¿Cuál ha sido el reto más difícil al que se han enfrentado como empresarias?

Crear una empresa con presencia en 16 países y con un potencial enorme de seguir expandiéndose sin haber recibido inversión económica.

¿Y como mujeres empresarias?

Ser mamás durante el proceso de expansión internacional más importante de Rönner.

¿Hubo algún miedo que tuvieron que superar en el camino?

El miedo al fracaso y a equivocarnos en la toma de decisiones importantes. Pero el fracaso hace parte del camino y muchas veces los aprendizajes más grandes se encuentran ahí. En nuestro caso, las oportunidades más importantes han salido de situaciones que sentíamos o veíamos como un fracaso

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que les ha dejado su proyecto?

Que nada es imposible y que se debe soñar siempre en grande.

¿Qué armas debe tener a la mano una mujer a la hora de emprender?

Capacidad de liderar múltiples temas a la vez, de tomar decisiones, de ejecutar. También persistencia, visión a futuro, creatividad, adaptabilidad a los cambios, recursividad, autoconfianza, disciplina, pasión, ganas de aprender y de ser mejor cada día.

Si las devolvieran en el tiempo, cuando empezaban el proyecto, ¿habría algo que harían diferente?

Contratar al mejor equipo desde el principio.

Los grandes empresarios dicen que el secreto del éxito de un negocio no es el concepto sino la gente detrás del proyecto, ¿cuál es su clave en este sentido?

Desarrollar en nuestros empleados sentido de pertenencia, que sientan el proyecto como propio. Que se sientan motivados y felices de ser parte de Rönner. Somos muy flexibles con el tema de horarios, nos gusta trabajar con metas y resultados.

*****

ANA MARÍA BOTERO

Accesorios Ave María

Lo suyo, en principio, fueron las joyas. Pulseras, collares y aretes modernos y coloridos que van con las tendencias que atraen a la mujer de hoy. Ana María se dio cuenta de que la oferta de bisutería, con altos estándares de calidad y a un precio asequible, hacía falta en el mercado. Luego la idea original se enriqueció con un elemento visionario: ofrecerles a las personas la posibilidad de comercializar los productos de la empresa de manera paralela a sus actividades cotidianas. El ama de casa que quiere tener un ingreso se las ofrece a sus amigas, el hombre que sabe que sus amigos nunca tienen idea de qué regalarles a sus esposas, la estudiante que tiene toda una comunidad de posibles compradoras… Ave María ya cuenta con una gran red de distribuidores en todo el país y cada tres o cuatro meses exportan a Centroamérica y Estados Unidos.

¿Cuál ha sido el reto más difícil al que se ha enfrentado como empresaria?

El reto más difícil es enfrentar el crecimiento de las organización. Crecer no es fácil: reacomodar o definir procesos, contratar el personal adecuado, motivar al equipo de trabajo y que todos estén felices, llevar sobre tus hombros la responsabilidad no solo de tu empleo sino de muchas personas más.

¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que le ha dejado su proyecto?

Que hacer empresa es Colombia sí se puede. No podemos desconocer que la carga tributaria es altísima y eso nos resta competitividad, pero no quiere decir que no sea posible, rentable y sostenible hacer empresa en Colombia.

¿Qué armas debe tener a la mano una mujer a la hora de emprender?

Creo firmemente en la equidad de género y no diría que como mujeres debemos tener un arma diferente a cualquier hombre. Quienes estamos en el camino de hacer empresa, todos, debemos tener un arma poderosa: la capacidad de hacer que este sea un país mejor.

El mundo del emprendimiento suele ir acompañado de frustraciones que muchas veces pueden llevar a la derrota, ¿cómo se deben asumir esas frustraciones para que no signifiquen el fin de una idea?

Las frustraciones siempre se deben asumir con una actitud positiva y un "Yo puedo hacerlo". Tanto los empresarios como los empleados pueden tener frustraciones, salir de ellas depende del lugar desde el cual decidimos vivirlas y afrontarlas.

Si la devolvieran en el tiempo,¿habría algo que haría diferente?

No. Haber crecido lentamente me permitió ir ajustando cosas en el camino.

Los grandes empresarios dicen que el secreto del éxito de un negocio no es el concepto sino la gente detrás del proyecto, ¿cuál es su clave en este sentido?

Entender que no nos las sabemos todas, que trabajamos con personas que en algún momento pueden pasar por momentos difíciles, que todos necesitamos espacios de esparcimiento y descanso, que tenemos familias a las que debemos dedicarles tiempo…