Colchoneta o MAT: cómo limpiarla, cada cuánto y lo que necesitas para hacerlo

Esa sensación de satisfacción y energía que recibe nuestro cuerpo después de hacer ejercicio es algo agradable que nos gusta sentir a diario.

No hay nada más placentero que practicar un deporte, teniendo todos los elementos que usamos para nuestro entrenamiento, incluida la colchoneta o Mat para apoyarnos contra el suelo y no sentir dolores o fríos.

¿Sabías que la colchoneta se debe limpiar después de casa uso?

El sudor, el polvo del suelo y la suciedad que acumulamos en nuestras manos y pies son fuentes de contaminación y, si no se hace la limpieza adecuada, puede convertirse en el refugio de bacterias y malos olores.

¿Cada cuánto debo lavar la colchoneta?

Una buena limpieza te garantiza facilidad y comodidad a la hora de hacer tus ejercicios. Fotografía por: Pixabay

El portal de Adidas sugiere lavarla después de casa uso. Si te ejercitas a diario usando la colchoneta, debes limpiarla todos los días. Adicionalmente, recomiendan darle una limpieza profunda como mínimo una vez al mes con agua y jabón.

Si eres de los que suda demasiado, sugieren que la limpieza a fondo se haga de manera semanal.

¿Cómo sé que debo lavar la colchoneta?

Si al momento de usarla percibes alguna de las siguientes señales, tienes que limpiarla:

Te resbalas cuando haces ciertas posturas.

Sientes mal olor proveniente de la colchoneta

Ves manchas o marcas de suciedad.

Cuando eres consciente de que no la has lavado por más de 2 semanas.

¿Qué necesito para limpiar mi colchoneta?

Tienes dos opciones: La limpias con elementos caseros o compras un limpiador prefabricado de Mats o colchoneta.

Para limpiarla diariamente en casa necesitas:

Agua.

Un tazón o un atomizador.

Vinagre blanco o de manzana.

Detergente o jabón lavavajillas.

Un paño.

Primero: Combina media taza de vinagre con media taza de agua y mezcla en un tazón o un atomizador.

Segundo: Rocía con el atomizador o usa un paño limpio para limpiar la colchoneta fijándote en las áreas donde más pones tus manos y pies.

Tercero: Deja que la colchoneta se seque completamente antes de enrollarla y guardarla. Si tienes tendedero o patio, puedes dejarla allí para que seque al aire libre.

Para limpiar en profundidad debes:

Primero: En agua caliente agrega unas gotas de jabón lavavajillas, no uses demasiado si no la superficie podría quedar resbaladiza.

Segundo: Sumerge un paño en la solución de jabón y limpia toda la colchoneta, enfocándote en las áreas particularmente sucias.

Tercero: Enjuaga el paño y limpia de nuevo para eliminar cualquier residuo de jabón.

Cuarto: Extiéndela en un lugar abierto bajo la sombra para que se seque y así la puedas guardar o enrollar.

Darle un buen cuidado prolonga la vida de tu colchoneta, pero cuando llegue la hora de cambiarla procura adquirir una con buena transpirabilidad y rebote. Lo anterior te ayudará a que tengas mayor comodidad al momento de realizar tus ejercicios.