¿Comer queso es malo cuando se quiere bajar de peso?

El queso es uno de los alimentos que mejor caen a la hora de preparar diferentes recetas y acompañar algún tipo de chorizo español o jamón serrano. De igual forma es un excelente acompañante si se tiene frío pues su sabor va muy bien con un chocolate o incluso con bocadillo.

Como se desee, el queso es uno de los alimentos que más se consume diariamente y aunque hay de diferentes tipos algunas personas se preguntan si su grasa es positiva para la salud y el cuerpo.

¿El queso es bueno o perjudicial para bajar de peso?

Entre los alimentos que pueden variar las comidas del día a día está el queso. En el mundo existen más de 2.000 variedades, siendo Europa el continente con mayor diversidad en la oferta.

Stefanía Fernández, coach nutricional aseguro durante un encuentro digital organizado por Burgo de Arias y destacado por Vogue México “el queso no debería ser nuestro enemigo en una dieta de adelgazamiento, ni deberíamos eliminarlo de nuestra alimentación, independientemente de nuestro objetivo nutricional (salvo, por supuesto, que sea por un tema de intolerancia o por dar el salto al veganismo)”.

Cuando se trata de intentar bajar de peso, el queso lleva una supresión se debe a que “es uno de los alimentos que tienen catalogados como muy calóricos, sobre todo aquellos que son altos en grasa, así que en muchas ‘dietas para perder peso’, suelen disminuir el consumo de calorías totales”, explica Stefanía Fernández.

Sin embargo, la experta señala que “no hay ningún tipo de evidencia científica, menos aún a largo plazo, que demuestre que los quesos puedan perjudicar la salud o la composición corporal, ni que una ‘dieta sin queso’ pueda ayudarte a reducir la grasa corporal”.

Por su parte, el doctor Juan Rivera aseguró que “hay algo positivo y hay algo negativo desde el punto positivo es que el queso es una buena fuente de proteína y obviamente, cuando estamos tratando de bajar de peso consumir proteína es bueno porque la proteína se queda más tiempo y no se digiere tan rápido ésta se queda más rápido en nuestro estómago y a nuestro sistema gastro intestinal y eso hace que estés más lleno y te sientas más satisfecho por más tiempo y entonces no comes porquerías como carbohidratos simples comida rápida etc”.

Sin embargo señaló que “las personas que consumen demasiado queso constantemente, puede ayudarte a subir las calorías como número uno y número dos puede aportar para tener el colesterol malo”.

De acuerdo con lo dicho por el doctor, lo mejor para saber un promedio de cuánto queso es mejor comer se podría tomar la medida con dos dedos de la mano, un aproximado de dos onzas “esto lo pueden añadir a una ensalada o a una tostadita o y eso te va a ayudar a perder peso y no te va a hacer ganar peso”.