Cómo ayudar a alguien que está pensando en suicidarse

Redacción Cromos

En un mundo en el que la vida se nos va corriendo, en ocasiones no nos tomamos un momento para apreciar las cosas y las personas. Es posible que no nos demos cuenta por lo qué estén pasando nuestros amigos o familiares. Es difícil descifrar que están sintiendo. Cuando alguien conocido tiene actitudes raras que insinúan que está considerando suicidarse es una situación extraña y preocupante.

Probablemente no sabrás cómo reaccionar, si debemos tomar en serio esas palabras o acciones o si por lo contrario intervenir va a empeorar la situación. Sin embargo, tomar acción es siempre la mejor opción, tu intervención puede salvar una vida. Si tienes dudas de cómo hacerlo, el personal de Mayo Clinic nos dio unos consejos para saber cómo actuar.

Empieza por hacer preguntas

Preguntar sobre los pensamientos suicidas no induce a nadie a tomar ninguna acción autodestructiva, sino que le ofrece la oportunidad de hablar acerca de sus sentimientos y eso puede reducir el riesgo que esos pensamientos suicidas se hagan realidad.

Según la psicoterapeuta Lina Bravo, las personas no suelen hablar con nadie y por el contrario se cierran. Debes estar alerta a los sentimientos y no tomar ningún comentario a la ligera. La mejor opción para hablar con la persona es ser sensible y receptivo, pero siempre haciendo las preguntas directas.

¿Piensas con frecuencia en la muerte?

¿Alguna vez has pensado en hacerte daño?

¿Has pensado en cómo o cuándo lo harías?

¿Cuál crees que sea la mejor solución para lo que te está sucediendo?

Entre más preguntas responda esta persona, más elevada es la probabilidad de que esté pensando en suicidarse. Algunas de estas preguntas te ayudaran a medir qué tanto ha planeado esta persona hacerse daño.

Presta atención a las señales de advertencia

No siempre es fácil reconocer si un ser querido o un amigo está considerando suicidarse. Bravo también agrega que en ocasiones son mensajes encriptados, así que hay que estar muy atento.

• Hablar sobre el suicidio con oraciones como: “Voy a suicidarme”, “Me gustaría estar muerto” o “Desearía no haber nacido”.

• Alejarse de su círculo social y desear estar solo la mayoría del tiempo.

• Tener cambios de humor, como sentir euforia un día y una estar profundamente desanimado al siguiente.

• Preocuparse por la muerte, por morir o por la violencia.

• Sentirse atrapado o sin esperanza ante una situación.

• Consumir altas dosis de alcohol o drogas.

• Cambiar la rutina normal, incluido el patrón de comida y de sueño.

• Actuar de manera arriesgada o autodestructiva, como conducir de manera irresponsable, caminar por el borde de un puente, etc.

• Regalar sus pertenencias o poner en orden sus asuntos, sin ninguna explicación lógica para hacerlo.

• Despedirse de la gente como si no fueran a verse otra vez.

• Mostrar cambios en la personalidad o presentar extremada ansiedad o agitación, especialmente si esto va acompañado de algunas de las señales de advertencia antes mencionadas.

Ofrece tu apoyo

Cuando una persona piensa en suicidarse, necesita ayuda profesional, aunque no parezca un peligro inmediato.

Cuando uno toma a enserio a alguien que está pasando por una dificulta y le tiende la mano, es muy difícil que lo rechace, afirma Bravo. Por tu parte, lo que puedes hacer es:

• Anima a la persona a buscar tratamiento: una persona suicida o con depresión grave tal vez no tenga la energía ni la motivación para buscar ayuda. Busca un grupo de apoyo, un centro de crisis, una comunidad de fe, si la ayuda médica no está a tu alcance. Tú puedes ofrecerle apoyo y asesoramiento, pero recuerda que no es tu labor sustituir a un profesional.

• Mantén la comunicación: esta persona puede intentar reprimir sus sentimientos porque le avergüenzan o le hacen sentir culpable. Muéstrale tanto tu solidaridad como tu comprensión y expresa tus opiniones de una forma sutil pero firme. Escúchale con atención, sin interrumpirle.

• Sé respetuoso y reconoce los sentimientos de la persona: No trates de disuadir a la persona acerca de sus sentimientos, ni te muestres molesto por sus pensamientos. Recuerda que, aunque la persona que desea suicidarse no esté pensando con lógica, sus emociones son reales. Cuando se irrespetan sus sentimientos, la persona puede dar por terminada toda comunicación.

• Nunca prometas mantener en secreto los sentimientos suicidas de alguien: muéstrate comprensivo, pero explícale que no puedes guardar el secreto si crees que su vida corre peligro, porque en ese punto necesitas conseguir ayuda.

• Anímalos a no consumir alcohol ni drogas: Aunque parezca que las drogas o el alcohol alivian los sentimientos de dolor, al final empeoran la situación y puede llevar a más depresión.

• Retira de la casa de la persona todo lo que sea potencialmente peligroso: Si puedes, asegúrate de que la persona no tenga al alcance nada que le sirva para hacerse daño, como cuchillos, navajas, armas o fármacos. Si la persona toma medicamentos que podrían servir para una sobredosis, proponle que alguien los guarde y se los administre según la prescripción.

Si alguien te dice que piensa suicidarse o se comporta de una manera que te hace pensar en la posibilidad de que se suicide, no le restes importancia ni ignores la situación, pues muchos de los suicidas manifestaron en algún punto de su vida que tenían la intención de hacerlo. Tal vez creas que estás exagerando, pero la seguridad de tu amigo o de tu ser querido es lo más importante y tu intervención puede ayudarle a ver que hay otras opciones para mantenerse a salvo y recibir tratamiento. También se consiente que en el mundo cibernético se pueden ver señales, sea una persona con la que constantemente hablas o no. “no ser tan indolentes frente a las necesidades de otras personas simplemente porque no la conocemos”, concluye Lina Bravo.