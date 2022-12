¿Cómo controlar la ansiedad? Las hierbas que te ayudarán a mejorar los síntomas

La ansiedad representa una sensación de carácter subjetivo que se presenta ante una situación que valoramos como amenaza o peligro.

Sin embargo, es importante distinguir entre un estado ansioso normal de uno patológico, ya que esta sensación está presente en nuestro cerebro de manera que respondemos ante una situación de peligro o amenazante.

Ansiedad generalizada

La ansiedad es un trastorno del estado de ánimo caracterizado principalmente por una gran inquietud, respuesta motora cognitiva y fisiológica alterada relacionada con estímulos desencadenantes, que pueden ser internos o externos.

La ansiedad es un trastorno a veces difícil de manejar pero estas hierbas pueden ayudarte para tratarla. Foto: Pixabay

Existen muchos tipos de ansiedad como las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo-compulsivo, o el trastorno de estrés postraumático, entre otros.

Es de origen multicausal, es decir, no hay una sola razón que la genere. Sin embargo, comúnmente se desarrolla desde la infancia, el tipo de crianza utilizada por los padres puede crear la tendencia a dar respuestas anticipatorias.

Tratamiento con hierbas para la ansiedad

Se han realizado varios estudios para analizar si algunas hierbas pueden funcionar para manejar la ansiedad y tratarla. Mayo Clinic destaca las siguientes:

Valeriana

En algunos estudios, las personas que usaron valeriana informaron menos ansiedad y estrés. “En otros, las personas no manifestaron ningún tipo de beneficio. En términos generales, se considera que la valeriana es segura en dosis recomendadas, pero dado que no existen ensayos de seguridad a largo plazo, no la tomes más de unas semanas por vez, a menos que lo apruebe tu médico. Puede provocar algunos efectos secundarios como dolores de cabeza, mareos y somnolencia”.

Manzanilla

Hay datos limitados que muestran que el uso a corto plazo de la manzanilla generalmente se considera seguro y puede ser eficaz para reducir los síntomas de la ansiedad.

“Sin embargo, la manzanilla puede aumentar el riesgo de sangrado cuando se usa con medicamentos anticoagulantes. El uso de la manzanilla puede provocar reacciones alérgicas en algunas personas que son sensibles a la familia de plantas que incluye a la manzanilla. Otros miembros de esta familia son la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo”, destaca la web.

Lavanda

Cierta evidencia sugiere que la lavanda oral o la aromaterapia con lavanda pueden reducir la ansiedad; “sin embargo, la evidencia es preliminar y limitada. La lavanda oral puede provocar estreñimiento y dolores de cabeza. También puede aumentar el apetito, aumentar el efecto sedativo de otros medicamentos y suplementos, y provocar baja presión arterial”, señala Mayo Clinic.

Toronjil

Las investigaciones preliminares indican que el toronjil puede reducir algunos síntomas de ansiedad, “como el nerviosismo y la excitabilidad. El toronjil generalmente es bien tolerado y se considera seguro en el uso a corto plazo, pero puede provocar náuseas y dolor abdominal”.

Pasiflora

“Algunos ensayos clínicos de poca envergadura sugieren que la pasiflora podría ayudar con la ansiedad. En muchos productos comerciales, la pasiflora se combina con otras hierbas, lo cual hace difícil distinguir las cualidades exclusivas de cada hierba. La pasiflora generalmente se considera segura cuando se utiliza según las instrucciones, pero algunos estudios establecieron que puede provocar somnolencia, mareos y confusión”.