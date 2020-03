Cómo cuidar el pelo si haces ejercicio todos los días

Redacción Cromos con información de Agencia Europa Press

El ejercicio tiene tantos efectos positivos en nuestro cuerpo, que van más allá de mantenerte forma y estar activa. Si lo practicas vas a dormir mejor, podrás controlar la ansiedad y el estrés y estarás feliz gracias a las endorfinas que se liberan durante la sesión. Pero si lo haces todos los días es probable que te cuestiones que hacer con tu pelo. ¿Es bueno lavárselo todos los días? ¿Salir con el pelo húmedo? ¿Qué pasa si no lo lavo? Y todo porque le huimos a un cabello seco y maltratado.

El sudor es el mayor culpable de tener un pelo seco y sin brillo, por su alta concentración de sal. Por supuesto que todo dependerá del deporte que practiques, porque no es lo mismo hacer yoga que macharse con las pesas o ser una sirena en la piscina.

¿Cómo debes cuidar tu cabello antes, durante y después de que hayas cuidado de tu cuerpo mediante el ejercicio? A continuación, te damos estos consejos para lucir un cabello espectacular después de hacer deporte.

1. Utiliza champú sin sulfatos

Hay que escoger champús diseñados para uso diario. De esta manera, no lucharás contra el mecanismo natural de tu delicado cuero cabelludo para mantener tu hidratación capilar. Usa un champú humectante ligero y sin sulfatos que no limpie en exceso tu cabello ni elimine el aceite natural de tu cuero cabelludo.

Por otro lado, si haces ejercicios livianos como yoga, pilates o salir a caminar, puedes permitirte saltarte el lavado de cabello, ya que no generarás mucho sudor durante estos entrenamientos. Puedes peinarte y rociar tus mechones con un champú en seco para mantener tu cabello con un olor fresco para el resto del día.

2. Recoge tu cabello

Otro consejo indispensable es que recojas tu pelo. De este modo, no solo estarás optando por un peinado mucho más confortable a la hora de hacer deporte, sino también estarás reduciendo el sudor ya que el cuero cabelludo transpirará mucho más.

3. Sécate el pelo o utiliza un champú en seco

Usar un champú en seco después de entrenar un día en el que no te dé tiempo a lavarte el pelo, puede ser válido. No obstante, al estar el cabello humedecido por el sudor, es imprescindible secarlo completamente antes de utilizar este producto, de lo contrario, no se obtiene un buen resultado.

4. Usa una mascarilla antes de realizar deporte

Una de las mejores formas de cuidar el cabello mientras haces ejercicio es la aplicación previa de una mascarilla. Debe ser una con un bajo contenido de aceites, ya que eso puede provocar que tu cabello se apelmace. Aplícatela de la raíz hacia las puntas. A continuación, recógetelo en una cola de caballo.

5. Recógelo bien

Si notas que durante el ejercicio llevas el recogido muy tirante aflójalo hasta que no sea molesto. Además, es importante que las gomas que elijas sean de tela, y no de las de plástico finitas. Estas últimas rompen el pelo y favorecen la caída, y más si las usas mientras estás en constante movimiento. También puedes optar por las gomas en forma de espiral, no solo no estropean el pelo, sino que tampoco dejan marcas.