¿Cómo cuidar las almohadillas en las patas de tu perro?

El cuidado de nuestros perros incluye tener en cuenta desde la alimentación hasta la protección de sus paticas. Según Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, “las almohadillas en las patas de los perros están diseñadas para soportar toda la actividad del animal. Sin embargo, es cierto que debemos tener cierto cuidado con estas, ya que es una zona sensible a la que debemos prestar especial atención para que estén siempre en buen estado.”

El especialista resalta que “las patas de los perros están en constante contacto con el suelo y, si no tenemos cierto cuidado, pueden herirse, agrietarse o quemarse. Ten en cuenta que el tipo de suelo por el que camine tu mascota influye mucho en sus almohadillas, sobre todo en los perros que realizan alguna actividad o hacen largas caminatas”.

Por esta razón, es clave que tengamos en cuenta ciertos cuidados que mantendrán en óptimas condiciones esta parte del cuerpo de nuestros peluditos. Hernández dice que “para cuidarlas y no tener que pasar por situaciones incómodas recomendamos que tengas cuidado con el cuidado del pelo y las uñas”.

Revisar y mantener bien estos dos elementos “es tan importante como el de las almohadillas de tu perro. A algunas razas les crece pelo entre los dedos que debemos recortar para evitar los nudos y deformaciones”, dice el zootecnista.

Añade que “lo mismo sucede con las uñas, si no las cortamos y dejamos que crezcan demasiado, se deformarán y harán que el perro no pise de forma adecuada, influyendo negativamente en sus articulaciones. Muchos perros no necesitan el corte de uñas porque las desgastan con su actividad, pero no siempre es así”.

¿Cómo cuidar las patitas de tu mascota?

- Aplica crema hidratante para irritaciones y grietas.

- Utiliza remedios caseros como vaselina, aceite de oliva, aceite de coco, aloe vera.

- Enséñalo a usar zapatos o botas especiales para caminatas largas o terrenos complicados.

- Evita siempre el asfalto y la arena caliente, las rocas rugosas o punzantes y el hielo.

- No caigas en el ejercicio excesivo, pero tampoco en el sedentarismo.

¿Qué hacer cuando hay una herida en las patas?

Si ya hay alguna herida en las almohadillas lo que podemos hacer es acudir al médico veterinario o:

- Lava la herida con agua tibia y jabón, eliminando cualquier resto de suciedad, gránulos de arena o piedrecillas.

- Puedes usar betadine, clorhexidina o agua templada con sal para desinfectar la zona con la ayuda de una gasa.

- Aplica una pomada o crema cicatrizante y protege la herida hasta que se cure.

- Si es necesario, puedes vendar la herida para que nada interfiera en la curación ya que la pata sigue estando en continuo contacto con el suelo.

- Cambia el vendaje 2-3 veces al día y repite la curación en cada uno.

- Si el perro tiene mucho pelo alrededor de las almohadillas, córtalo para facilitar la cicatrización y prevenir infecciones.