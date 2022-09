¿Cómo eliminar el sabor amargo del apio con este truco de TikTok?

El apio es uno de los vegetales con mayor aporte nutritivo y más recomendable a la hora de incluir fibra en la dieta. Además, el apio es uno de los vegetales con mayor cantidad de agua: un 92%.

Las propiedades del apio

El apio tiene un aporte calórico muy bajo, cada porción puede tener entre 15 y 20 calorías, y además tiene la ventaja de que es saciador, por lo que evita que quien esté a dieta o con ganas de cuidar su salud esté picando constantemente o comiendo a deshoras.

Aunque hay vegetales que tienen más, el apio contiene macronutrientes y vitaminas, principalmente C y B9. Se puede utilizar también por ser un diurético y depurativo en el organismo, así que ayuda para quienes quieran eliminar impurezas y sustancias del cuerpo. Esto además, no te va a deshidratar pues tiene un altísimo contenido de potasio y sodio, así que además de hidratarte, te evitará dolores de cabeza.

Es un excelente regulador del tránsito intestinal por su alto contenido de fibra, y puede favorecer la digestión. Sin embargo, muchos no aguantan su sabor amargo y puede ser por eso que se pierden de sus bondades.

En TikTok encontramos que se hizo viral la sugerencia de una usuaria que promete eliminar el sabor amargo del apio, y además, mejorar su consistencia y textura.

Truco para eliminar el sabor amargo del apio

La usuaria de TikTok @pattimaciasec subió un video que explica un truco que quizás no habías considerado. El apio, a pesar de sus enormes beneficios, tiene muchísima fibra y también un sabor algo amargo.

¿Quién iba a adivinar que estas dos cosas están relacionadas? Aquí la usuaria explica para ello es necesario cortar los extremos del tallo y ahí ayudarte con un cuchillo para eliminar las delgadas fibras que están en la capa más externa del vegetal. Estas fibras ayudan no solamente a eliminar molesta fibra, sino también, a quitarle este sabor que muchas veces invade otros platos. Pero no te preocupes, la fibra más importante sigue estando presente en el vegetal y no la eliminarás, seguirás teniendo todos sus beneficios, y con mayor gusto. ¡Inténtalo!

