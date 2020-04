¿Cómo no deprimirnos en este encierro?

Yenny Bejarano

Catalina Martínez Ascencio es psicóloga con experiencia en psicología social y clínica quien indica que estamos en una fase adaptativa, de allí la importancia que comprendamos que es natural sentirnos ansiosos en este tiempo de cuarentena. La experta nos da algunas recomendaciones para manejar de la mejor forma esta ansiedad a la que estamos expuestos en nuestras casas.

Lo primero es evitar saturarnos de información que recibamos diariamente sobre el coronavirus, para eso, es importante elegir en qué momento del día te vas a informar, es decir si lo harás en la mañana, en la tarde o en la noche. Otra de las recomendaciones es que debemos ser selectivos con la información que leemos. Procurar siempre estar informado de fuentes oficiales, en este momento el volumen de información que se está produciendo en torno a la pandemia es bastante alta, aún en fuentes oficiales. “Se recomienda informarnos con los boletines que expide el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, además de seguir las recomendaciones dadas por la OMS, esto evitará caer en estados de pánico”.

Ver: La pérdida del olfato podría indicar que tenemos coronavirus

La experta afirma que este tipo de aislamiento es físico y no social. Por eso, es importante que mantengamos activas nuestras redes de apoyo, es decir estar en contacto con aquellas personas que nos generan bienestar emocional y nos pueden servir de apoyo. “Para eso, debemos hacer uso de los diferentes recursos de comunicación de los que disponemos como llamadas telefónicas, chats, notas de voz y videollamadas”, comenta la experta. También es importante realizar actividades de esparcimiento y respetar nuestra rutina y horario, se deben establecer espacios de diversión y hacer actividades que nos generen tranquilidad y nos relajen, pero esas actividades no se deben confundir con el descanso. Por otro lado, Catalina recomienda evitar caer en discusiones y conflictos innecesarios en esta cuarentena. “Es clave que aprendamos a elegir batallas que valen la pena luchar. En este momento necesitamos ser más asertivos que nunca, evitemos las peleas en redes sociales y con nuestra familia; busquemos expresar nuestras opiniones de forma tranquila y sin volverlo todo un problema personal”.

Recuerda que la rutina permite que nos organicemos y podamos generar espacios de diversión y esparcimiento. Esto puede variar dependiendo de si estamos conviviendo con más personas o si nos encontramos pasando este aislamiento preventivo solos. “Si estamos compartiendo en familia, pareja, amigos o roommates, podemos realizar actividades juntos como juegos de mesa e incluso podemos hacer partícipes a personas que no estén presentes a través de videoconferencias”.

Pero en el caso que se encuentre pasando este aislamiento solo en casa, puede coordinar con otros amigos o familiares, para organizar de forma virtual un almuerzo o un café, en este momento la tecnología se vuelve nuestra gran aliada en esta coyuntura que estamos viviendo. “Podemos hacer actividades que nos estimulen como leer, resolver crucigramas, tejer, pintar, escribir o simplemente realizar todas aquellas cosas que, con producto de la cotidianidad, hemos venido aplazando bajo la premisa que no tenemos tiempo, pero ahora tenemos la oportunidad de destinarle un espacio a esas actividades que siempre aplazábamos”. Catalina recomienda que el ejercicio es otra buena forma de distraer la mente y estimularla. “Es natural que dada, la situación que vivimos, podamos sentirnos agotados, desanimados o tristes con la situación que vivimos actualmente. Estamos ante una circunstancia que nos lleva a preguntarnos un sinfín de cosas, relacionadas con nuestro proyecto de vida. Estas preguntas o dudas pueden generarnos mucho malestar y hacer que hayan unos días más difíciles que otros” comentó Catalina.

Ver: Sexo en cuarentena ¿Qué dicen los expertos?

“Una forma de darle manejo adecuado a la tristeza es preguntarnos qué es lo que más nos preocupa ahora y qué es lo más importante para cada uno de nosotros en este momento”. La recomendación de Catalina es que nos permitamos reconocer lo que sentimos, por ejemplo, ponerlo en palabras para sentirnos más aliviados y tranquilos. “Es necesario hacerlo porque nos permite ver que en definitiva esta situación no es algo que se haya derivado de una acción particular y lo más importante, nos permite pensar en las posibilidades de adaptación que tenemos dadas las condiciones actuales”. Según indica la psicóloga indudablemente habrá cosas que no se podrán hacer de manera convencional y en eso precisamente consiste la adaptación. "Estamos acostumbrados a unas maneras, nos toca encontrar otras nuevas. La vida no se ha detenido por esta emergencia que vivimos. Ni lo hará", finaliza Catalina

@martinezcats