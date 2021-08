¿Cómo quitar el hipo y qué lo causa?

¿Te ha pasado que repentinamente sientes una contracción en el pecho y de tu boca sale un “hip”? A esta contracción se le conoce como hipo y es precisamente un movimiento involuntario del diafragma. Este es el músculo encargado de la respiración y cuando se contrae produce que se cierren las cuerdas vocales y se genere ese particular sonido.

Para saber qué es el hipo, cómo se produce, de qué forma eliminarlo, cuándo se convierte en síntoma de alerta consultamos a un especialista. En entrevista con la Revista Cromos, el médico e instructor asistente en la Fundación Universitaria Sanitas, Nicolás Rozo, nos da indicaciones sobre este fenómeno y si es cierto que un susto puede eliminarlo.

¿Qué es el hipo?

Nicolás Rozo (NR): “El diafragma es el principal muscular de la respiración, está ubicado entre las cavidades torácica y abdominal. Cuando este se contrae de forma involuntaria produce la sensación y sonido que conocemos como hipo”.

¿Cómo se produce el hipo y por qué?

NR: “Los nervios que regulan la contracción del diafragma están conectados al cerebro por medio de una vía nerviosa, ante diferentes estímulos pueden generar un arco reflejo que conduce a la contracción involuntaria.

Los estímulos usualmente son la distensión del estómago (ubicado inmediatamente inferior al diafragma) luego de las comidas, especialmente cuando hay alta ingesta de carbohidratos, o por otras sustancias irritativas como el picante o el alcohol”.

Según la Clínica Mayo, existen seis causas principales para los ataques de hipo:

1. Tomar bebidas con gas

2. Beber demasiado alcohol

3. Comer en exceso

4. Estrés emocional

5. Cambios extremos de temperatura

6. Tragar aire al masticar chicle o dulces

¿Cómo quitar el hipo?

NR: “Cuando hablamos de episodios aislados de hipo se pueden quitar con algunas maniobras terapéuticas como ingerir hielo (Estimulación orofaríngea), toser, aguantar la respiración por 20 segundos, respiraciones profundas (Maniobras vágales).

En el caso de hipo persistente debemos buscar la causa y tratarla específicamente”.

¿Es cierto que un susto puede eliminarlo:

NR: “No es una maniobra que se compruebe efectiva en estudios clínicos”.

¿Cuándo debemos preocuparnos por tener hipo?

NR: “El principal signo de alarma es la persistencia de los síntomas por varias horas o inclusive días”. De acuerdo con la Clínica Mayo si el hipo dura más de 48 horas y dificulta comer, dormir y respirar se debe acudir a un especialista que ahonde en la causa.

