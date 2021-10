¿Cómo regañar correctamente a tu perro? Aquí te contamos

No siempre sabemos cómo regañar o reprender a nuestros perros por los malos comportamientos que tienen. Nos cuestionamos por los mejores métodos para que nos hagan caso, evitar que hagan más daños y no perder la paciencia con ellos.

Te puede interesar: ¿Por qué a los gatos les gusta tomar agua del grifo? Muchas más curiosidades aquí

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En entrevista con la Revista Cromos, Alexander Hernández, zootecnista con maestría en Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos dio seis consejos para corregir los malos comportamientos en nuestros perros.

De acuerdo con el especialista, “la pregunta que todos los amos se hacen es: ¿será bueno regañar? Y una vez lo hacen se cuestionan si lo hicieron bien o si lo mejor era haber regalado a su mascota. Hay que tener muy claro que nuestro perro también requiere de disciplina, pero las claves para conseguir que nuestro perro se comporte sin que nosotros perdamos la paciencia y la postura no siempre están al alcance de la mano”.

Hernández nos da estos seis consejos para regañar correctamente a nuestros peluditos:

1. Es importante que empecemos a educar a nuestro perro a la más temprana edad, ya que si nuestro peludito ya es adulto a este se le puede dificultar obedecer las cosas que queremos que aprenda.

2. Debes tener muy en cuenta que cuando vayas a regañar al perro debes hacerlo en el momento cuando lo encuentres en el acto. Si lo haces después, será complicado para el animal entender y asociar el porqué del regaño. Al llamar su atención cuando se encuentra mordiendo los muebles u orinando donde no debe, él sabrá exactamente que ese acto es inadecuado y entenderá que no debe repetirlo en el futuro.

Lee también: Semillas de chía: para qué sirven, cuáles son sus beneficios y cómo se consumen

3. Si se trata de una conducta que repite con frecuencia y en la que lo hemos descubierto varias veces, entonces podrás regañarle después de que haya cometido el delito pues el animal con seguridad ya sabe que eso no está bien, pero por algún motivo (aburrimiento, soledad, falta de ejercicio, depresión, etc.) continúa haciéndolo. Si se repite quizás es posible que tu perro esté sufriendo de ansiedad. Si este es el caso, es importante que le des a tu perro el espacio adecuado para que pueda hacer o tener comportamientos más naturales.

4. Al momento de regañar al perro no debes llamarlo por su nombre o el animal lo asociará con algo negativo y dejará de responder. El llamado de atención debe ser con una palabra corta, nada de sermones pues el animal no entenderá. Un “No” firme y claro. Por ejemplo, si el perro está mordiendo la pata de la mesa, entonces debemos decirle que no se hace y apartar su hocico del mueble para que comprenda a qué te refieres.

5. No se le pega al perro, muchos amos tienen esta medida como el regaño o castigo cuando el perro hace una travesura. Siempre es mejor decir NO en alto y voz firme como en el punto anterior.

6. Debes dedicar tiempo y energías para enseñarle a tu perro el no hacer travesuras. En algunos casos puede ser bastante rápido, pero en otras no, así que paciencia.