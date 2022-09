¿Cómo saber si los limones tienen jugo antes de comprarlos? Sigue estos tips

Es muy desafortunado comprar limones en el mercado y abrirlos solo para ver que son tan duros que no sale ni una sola gota de jugo.

Además, los limones son uno de los elementos más usados en la cocina, pues no solo sirve como fruta para acompañar ensaladas, hacer limonada o platos con frutas, sino también para diversas preparaciones, para cocinar, hacer ceviche, salsas, marinar pollo y otras mil formas de sazonar. Por esto seguro está en tu lista semanal de mercado.

Te puede interesar: Perros: frutas que pueden intoxicar a tu mascota, ¡cuidado!

Además, el limón tiene la ventaja de que aporta Vitamina C y ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, junto con otros citricos como la naranja, mandarina, toronja.

Es ideal para preparaciones sencillas como aguas frescas y postres, también caldos, etc.

Por esto, seguro también te ha pasado que al momento de hacer las compras de mercado, ves algunos limones de buena apariencia y decides llevarte un paquete, pero cuando llegas a tu casa te das cuenta de que no tienen jugo. A pesar de encontrar pocas variedades de limón en Colombia, y que la mayoría de los limones son jugosos, nunca falta la excepción y una mala experiencia.

Para que eso no te vuelva a ocurrir te recomendamos tomar en consideración los siguientes tips para escoger limones jugosos y no secos:

Observa su cáscara

Antes de comprarlo observa bien la apariencia externa, cuando un limón tiene mucho jugo su cáscara luce más lisa y no es tan porosa, y aunque puede verse un poco brillante, no es necesario, no te dejes engañar por los que están más opacos, pueden parecer poco atractivos pero no los juzgues por su apariencia, pueden contener muchísimo jugo. Lo importante es saber que los limones de cáscara gruesa puede que no estén tan jugosos.

Fíjate que su color sea uniforme

Cuando estés comprando limones, procura elegir esos limones que tengan un color uniforme, es decir que no estén pintos o que tengan pequeñas líneas o círculos de color marrón o se vean un poco amarillos. Esto es cuando ya no están tan frescos y van perdiendo sus propiedades, entre ellas, su jugo.

Revisa que su peso corresponda con su tamaño

Si te fijas, puedes reconocer que tiene sentido: entre más peso, más jugo. Si tienes la oportunidad de elegir los limones, intenta calcular que el peso corresponda al tamaño del limón, muchas veces el limón es demasiado grande para su poco peso, así que confía en que si llevas unos limones pequeños o grandes, no importa, lo que importa es que su peso sea proporcional. Así evitarás un limón seco.

Te puede interesar: Salud y piel: Estos son los alimentos que pueden generar acné