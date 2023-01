¿Cómo saber si tu pareja todavía no supera a su ex?

Por supuesto que terminar una relación es algo bastante complicado, especialmente si eran pareja desde hace varios años. Para seguir adelante se necesita de voluntad, tiempo y espacio, sin embargo, a veces los dos últimos elementos mencionados no son suficientes, incluso si se empieza una nueva relación cuesta dejar de pensar en el ex, si crees que este es un problema que experimenta tu novio, a continuación, te contamos cómo hacer para identificar la situación.

Habla demasiado de su ex

Haber tenido una relación con alguien hace que queden diversos momentos grabados en la mente, entonces no es difícil acordarse de esa persona y para dejarlo de hacer o que si sucede no se preste mucho toma de un largo tiempo. Esa es una decisión propia para empezar a vivir el presente y nuevas historias.

Si estás con una persona que busca cualquier excusa para traer a colación el nombre de su antigua pareja, ya sea para solo pronunciarla o mencionarla en alguna conversación, es probable que siga sintiendo alguien por él o ella.

Hace comparaciones

Esta es una de las señales más dicientes, aunque no lo haga a propósito o con malicia, si tu novio o novia te ha comparado con su expareja podría quererte decir que todavía la tiene en su cabeza y que extraña algunos rasgos, experiencias o dinámicas que le ofrecía, ¡ouch!

Todavía están en contacto

Aunque hay quienes prefieren seguir una especie de amistad con su expareja, depende del contexto lo más saludable es terminar de raíz y no tener ninguna clase de relación, eso sí, todo con madurez.

Pero si tu novio es de las que tiene una especie de amistad con su antigua pareja, esto podría llevar a otras cosas, ya que puede afectar su relación actual y puede perderse. Eso sí, hay casos de casos.

Guarda cosas que le traen recuerdos

Es completamente normal que nos quedemos con algún regalo recibido por parte de un ex, especialmente si es algo lindo que queremos seguir viendo o usando. El problema es que hay unos que tienen una carga emocional con los que se hace una conexión más allá de lo normal o cotidiano, si no quiere deshacerse de este objeto lo más probable es que te esté diciendo que no quiere pasar de página, ¡atención a este tipo de alertas!

Sigue pendiente de lo que hace

Si tu pareja aún sigue las redes sociales de su ex y está pendiente de todas sus publicaciones, llegó la hora de preocuparse y tomar cartas en el asunto. Cuando una persona quedó en el pasado no hay por qué tener interés en seguirla así de cerca, simplemente es un recuerdo y ya.