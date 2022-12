¿Cómo saber si tu perro te quiere? Estas son 4 señales comunes

Adoptar una mascota requiere de muchos factores para mantenerla saludable y feliz. Es una labor que necesita paciencia, comprensión y amor hacia nuestras macotas para que lleven una vida feliz, llena de salud y bienestar.

Además, el tener mascotas requiere de paciencia pues entre sus cuidados es importante que nuestro canino se adapte al estilo de vida que tenemos y a las circunstancias que haya en nuestra casa.

Puedes leer: Video: perro se vuelve viral al ayudar a su dueño en una competencia deportiva

El cuidado de un perro requiere de paciencia y amor. Foto: Pexels

Sin embargo, dependiendo el estilo de vida que lleve cada persona, preferirá cierto tipo de raza para tener como miembro de la familia. También, existe una gran variedad de aspectos que debes tener en cuenta a la hora de adoptar un perro.

Por ejemplo, existen aquellas que son juguetonas, ideales para los hogares en los que haya niños. En cambio, también están las consideradas tranquilas, perfectas para ser la compañía de un adulto mayor. Tampoco es lo mismo que tengas una vida llena de deporte y actividad física, a que te mantengas sentado y sedentario.

Después de considerar que tienes a tu perro en buen estado, es probable que quieras conocer los signos del cariño que tu can posee hacia ti. Pero, ellos tienen maneras diferentes de demostrar su amor hacia su amo y siempre van a encontrar la vía para demostrártelo.

¿Cómo saber si tu perro te quiere?

La adiestradora canina especializada en modificación de conducta, Mercè Garcia, ha escrito a través del portal Experto Animal aquellas señales que indican que tu perro realmente te quiere. Aquí te reseñamos algunas:

Lee también: 4 ventajas de llevar a tu perro a la oficina

Mueve la cola siempre que te ve

Si tu perro menea la cola con intensidad cuando está cerca tuyo, significa que está profundamente feliz. Menear la cola, en la mayoría de los casos, es un acto de excitación. El entorno o el ambiente te ayudarán a saber si es una reacción positiva o negativa.

Por ejemplo, si el perro menea la cola hacia abajo y está tiesa, lo más probable es que sienta miedo. Si es así, ten en cuenta que las orejas también son un factor al que debes prestar atención, así podrás ver más señales y ayudar a tu mascota.

Te recibe con entusiasmo

Aunque tu veas que tu perro sale recibir a cualquiera que entre a tu casa, esto se debe a su instinto de curiosidad. Podrás ver que contigo hay cambios, por ejemplo, mueve la cola, te corretea y quiere jugar contigo como una señal de estar muy feliz con tu regreso.

Te sigue a todas partes

Si tu perro te quiere, él siempre va a querer estar junto a ti. Los canes no necesitan descansar de su amo, de hecho, pueden sentir que estar allí es el mejor lugar del mundo. Esto no significa que a veces no quiera estar en su cama o pasar un tiempo de reposo.

Ten en cuenta que debes aprender a diferenciar esta actitud de la ansiedad por separación. Esto lo puedes ver si tu can no es capaz de estar solo y se muestra destructivo, exagera sus ladridos o hace sus deposiciones en el interior de la casa.

Puedes leer: ¿Qué razas de perros tienen la esperanza de vida más larga?

Te llena de besos

Es un perro que puedes comparar con la protección. Que tu mascota te lama con frecuencia quiere decir que te cuida y te atiende, lo que demuestra el afecto.

Si a ti no te gusta esta demostración de amor, puedes enseñarle poco a poco, con paciencia y mucho cariño. Busca un punto intermedio para que el perro no se ofenda, por ejemplo, deja que te lama la mano y no el rostro.