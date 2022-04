¿Cómo saber si tu perro tiene depresión?

Te ayudan en los momentos difíciles: son capaces de detectar tu estado de ánimo, saber en qué momento te encuentras tristes, enfermo o necesitas desahogarte. Ayudarán a aliviar los síntomas de depresión y además te obligará a sacarlo afuera para que puedas interactuar con otras personas. Foto: Pixabay

Si has notado que tu perro no come, duerme todo el día y está muy inactivo, es posible que sufra de depresión.

Te puede interesar leer: Las posturas de tu perro que indican que es feliz

Puede ser que se trate de otra dolencia, para lo que es importante que lo lleves a un veterinario, pero sabrás que así como es fácil notar cuando tu perro está feliz, también es fácil notar cuando no lo está, pues deja de mover la cola, perseguirte, saltar o jugar.

Según la American Society of Animal Behavior, la depresión en los perros tiene características similares a las de la depresión en los seres humanos. Las señales más frecuentes son:

1. No quiere comer o come demasiado

Tu perro puede estar deprimido si ves que cambia radicalmente sus hábitos, puede subir o bajar de peso repentinamente.

2. No quiere jugar con otros perros

Si antes jugaba y ya no lo hace, es importante que le pongas atención. Normalmente, los perritos con depresión pueden evitar a otros perros, y disgustarse si debe interactuar con otras mascotas.

3. No salta o mueve la cola

Si tu perro está deprimido mostrará muchas señales de inactividad. Mostrará poco interés por actividades como correr o caminar, y tampoco salta o mueve la cola.

4. Duerme más que antes

Si está deprimido, también verás que su sueño va a cambiar, y sus hábitos de descanso se alterarán, por lo general, aumentando. Pero también puedes verlo más nervioso e inquieto y con dificultad para conciliar el sueño.

5. Se comporta de manera extraña

Los perros con depresión también pueden empezar a presentar comportamientos fuera de lo común como gemir, llorar, esconderse, apegarse excesivamente al amo. Desafortunadamente, también pueden tener comportamientos autodestructivos como golpearse contra las paredes, o dejar de comer. Si notas esto, llévalo de inmediato a su veterinario.

También puede ser causa de depresión

-La muerte de un ser humano que lo ha acompañado

-La muerte de otro animal de compañía

-La llegada de una nueva mascota o un nuevo bebé.

-Una mudanza

Si tu perro está muy triste, haz esto:

1. Pasa más tiempo con él y consiéntelo, dale abrazos y caricias.

2. Llévalo a caminar, correr, o haz las cosas que le gustan.

3. Cuando lo veas más feliz, prémialo con una galleta y acarícialo. Pero no lo estimules demasiado, hazlo cuando se emocione y así asociará el comportamiento a algo positivo.

Lee también ¿Sabías que estas 5 razas de perros son las que menos crecen?

Lee más contenidos como este aquí