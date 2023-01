¿Cómo saber si una persona tiene TCA?: Hablamos con una experta, esto dijo

No hay duda de que las redes sociales le han hecho un daño a la manera en que nos fijamos sobre nuestros cuerpos, nuestra belleza y nuestro peso.

Tener el cuerpo perfecto, con las medidas que alguien más dice que se deben tener, ha puesto una carga muy grande no solo en las mujeres sino también en los hombres. Aunque la exigencia de “lucir bien” se ha inclinado un poco más hacia las chicas, son los discursos de ídolos o personas que los adolescentes o grandes siguen, que van dejando un vacío grande en la manera de percibirnos físicamente.

¿Cómo se produce el TCA?

Si bien los TCA o Trastornos de la Conducta Alimentaria se identifican cuando el paciente está en una etapa avanzada como la anorexia o la bulimia, estos aparecen de manera silenciosa y casi que imperceptible.

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son clasificados como enfermedades mentales. Te contamos más sobre el tema. Foto: unsplash

La obesidad es uno de los fantasmas que más persigue a los adolescentes y a las personas en general, pues desde el marketing hasta los mensajes erróneos de las redes sociales, se perciben a las personas que tienen una cifra de peso diferente o incluso a los que sufren de sobrepeso como “feas” o “nada atractivas”.

Sin embargo, este problema va más allá de lo que se crea que sucede en el cuerpo o de lo que algunos influenciadores opinen sobre el tema.

Factores que producen el TCA

La experta Katherine Villa le dijo a Revista Cromos que “los TCA son enfermedades mentales con una alteración en la conducta alimentaria o el comportamiento alimentario, con una alteración en la percepción de la imagen corporal y esto lleva a la restricción, a la compensación, a la habitación de alimentos con un miedo intenso a ganar peso o a cambiar su imagen corporal”.

Igualmente explicó que “son enfermedades que requieren llevar un apoyo psicológico o psiquiátrico de base para su tratamiento oportuno”.

Las conductas de riesgo o detonantes que evidencian si una persona tiene TCA, son los que hacen que se produzca como tal la enfermedad “hay unos factores biológicos, psicológicos, genéticos y emocionales que se vuelven factores predisponentes hasta que llegan unos factores detonantes que hacen que se produzca como tal la enfermedad y los mantenedores, que son los que hacen que la enfermedad se quede como tal”.

Enfermedades como la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, vigorexia, ortorexia y anorexia y bulimia pueden aparecer por diferentes motivos “entendiendo que todos tienen un comportamiento de restricción, de miedo hacia ganar peso, de miedo hacia la los cambios de la imagen corporal, con bastantes conductas de riesgo”, destacó la experta.

Con conductas de riesgo hablamos de “estos hábitos que tenemos y que hacemos de una forma repetida y frecuente en contra de la salud como decidir comer todos los días ensalada en lugar de hamburguesa u otra cosa, porque así evitas ganar peso, contar calorías, medir alimentos, comer alimentos sin azúcar, sin grasa o dejar otros como el gluten, los carbohidratos o los lácteos que al final son diferentes tipos de conductas que cuando van sumando detonan en un trastorno de la conducta alimentaria”.

Pesar la comida, medir los carbohidratos, obsesionarse con el peso, medirse partes del cuerpo, dejar de comer ciertos alimentos y más, son acciones que ayudan a identificar si una persona está pasando por algún trastorno alimentario.

Tipos de TCA

Katherine Villa explicó que “el trastorno por anorexia es por el que más se hace restricción de la alimentación y compensación. Es una restricción muy intensa en la que sí se cuentan calorías detalladamente y se hace un ejercicio bastante intenso para compensar”.

En la bulimia “la restricción no es tan severa pero la compensación normalmente está presente. Entonces vomitas el alimento como una forma de compensación, también puedes hacer ejercicio intenso y puede ser purgativa o no purgativa”.

De otro lado el trastorno por atracón resulta siendo un “consumo exagerado en un periodo de tiempo corto, en la cual la persona consume demasiados alimentos no importa cuáles” todos estos terminan siendo conductas de riesgo que finalmente, si no se tratan con cuidado resultan en trastornos no especificados.

“Estos son los trastornos más prevalentes, en el año 2000 teníamos una prevalencia del 3.4 % hoy en día tenemos prevalencia del ocho y del 10 % y por ejemplo para trastornos no especificados hablamos de una prevalencia del 60 % en el mundo”.

Cabe destacar que sobre los trastornos de la conducta alimentaria “normalmente la gente asume que se dan en la adolescencia, que son una “moda” y que afecta más a las mujeres; sin embargo, estos trastornos puede afectar a niños y también a la población adulta sin importar el sexo, el género, la raza, la etnia o el nivel socioeconómico en el que se encuentren. Se puede presentar en cualquier etapa de la vida, no obstante, en la adolescencia es donde se asumen los roles y hay cambios de comportamiento y madurez por lo que es más factible que se presenten los TCA en un mayor porcentaje”.