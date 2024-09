¿Cómo superar la frustración? Así lo hizo Caterine Ibargüen en ‘MasterChef’

Caterine Ibargüen, reconocida atleta olímpica, sorprendió al público con su participación en MasterChef Celebrity 2024. La campeona de salto triple, que ha dado grandes alegrías a Colombia en el deporte, ahora muestra su talento en la cocina.

Su incursión en el programa ha generado gran interés, donde los usuarios buscan información sobre su desempeño, recetas y convivencia con otros famosos. Caterine ha demostrado que, más allá del deporte, tiene habilidades que pocos conocían, ganándose la admiración de los televidentes.

En uno de los capítulos más recientes la deportista explotó en lágrimas al verse un poco frustrada al intentar completar el desafío propuesto en un tiempo récord. ¿Cómo manejarías tus estos momentos? Así aconsejan los expertos.

La frustración es uno de los sentimientos más naturales del ser humano. Fotografía por: Pixabay

¿Cómo manejar la frustración?

Al comienzo del programa muy metódica en su preparación, la medallista se vio luego apresurada y limitada en sus opciones. Al recibir retroalimentación de los chefs, su plato de arroz de coco no cumplía con los estándares, obligándola a servirlo incompleto.

La frustración se apoderó de Caterine, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar las críticas de los chefs. Al ver a Ibargüen tan afectada, Claudia Bahamón se acercó para consolarla con un abrazo y unas palabras de aliento.

En un gesto de solidaridad, los compañeros de la deportista se pusieron de pie para aplaudirla y Vicky Berrío, con una sonrisa, se acercó para ofrecerle palabras de aliento.

Por lo anterior, muchos se han preguntado cómo manejarían una situación de este tipo y el psicólogo Angel G. Lafourniere escribió en su portal que lo más importante es aceptar la frustración como una etapa normal en el proceso de crecimiento.

Reconocer tus limitaciones, aunque duela, te permitirá mejorar. Además, debes conocer tus fortalezas y debilidades para elegir tareas que te permitan aprender y crecer de manera constante.

Es normal sentirse frustrado cuando las cosas no salen como esperamos, pero recuerda que los errores son parte del aprendizaje. No te desanimes, busca soluciones, sigue intentándolo y lo más importante, no te compares con otros, por el contrario, úsalos como inspiración.

Asimismo, Lafourniere afirma que “celebrando tus logros y tus aprendizajes verás como amortiguas las emociones de frustración, te lo harás más llevadero y te mantendrás motivado”.

Eso sí, cuando consideres que la frustración se sale de las manos puedes acudir a un profesional para que te ayude a manejarla.