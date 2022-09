Cómo vencer el miedo para hablar en público

Dictar una charla frente a unos amigos, hablar en la boda de tu mejor amigo o cuando tu jefe te da la palabra para explicar del tema y en ese momento te sientes abrumado, o con el cerebro en blanco, si es tu caso hoy te enseñaremos a levantarte de la silla y hablar con propiedad y confianza delante de todos.

Irene Murillo, mentora de marca personal y marketing estratégico en entrevista con la revista Cromos nos cuenta esas técnicas para hablar en público con propiedad y sin miedo.

1. ¿Cómo hablar en público sin tener miedo?

Más que esperar a no tener miedo para comunicar tu mensaje, yo diría que lo hagas a pesar del miedo, no vaya a ser que te cause parálisis por exceso de análisis esperando estar listo.

Desde mi perspectiva, valiente no es aquel que no siente miedo, es hacer que acciona a pesar del miedo.

2. ¿Cómo evitar la mente en blanco cuando hablamos en público?

La preparación y la práctica son dos herramientas que me han ayudado a evitar tener la mente en blanco cuando hablo en público, y en mi experiencia trabajando con cientos de emprendedores que necesitan salir ahí afuera a comunicar su mensaje, también les ha servido.

Si tienes ese miedo, te digo que no estás solo. Es el temor más grande, incluso mayor que el miedo a la muerte. Entonces, prepárate con anticipación, practica tanto como puedas, y eso te ayudará.

Se habla mucho del síndrome del impostor, pero lo que pocos dicen es que muchas veces está basado en cierto grado de realidad. Y la mejor manera de combatirlo es con preparación y con acción masiva.

Por ejemplo, si tu presentación es virtual, reúne un grupo de amigos y diles que te escuchen sin criticar, que simplemente necesitas tener una audiencia ante la cual presentarte.

Eso te permitirá probar la plataforma a través de la cual vas a transmitir, saber cuáles botones pulsar y cometer los posibles errores en un ambiente seguro. Si es posible, graba este ensayo y mira qué puntos debes mejorar. Eso te ayudará a hacer los ajustes necesarios, y partiendo de la experiencia y la práctica, sentirte con mayor seguridad al momento de exponerte ante tu audiencia virtual.

Por otro lado, si vas a exponer en un evento presencial, estas son algunas prácticas que me han servido mucho y que creo que también pueden ayudarte:

Procura visitar el escenario desde el cual vas a exponer con la mayor antelación posible. En lo que a mí respecta, eso me hace sentir que me adueño del espacio y visualizarme exponiendo desde allí. De este modo, cuando ocurre en la realidad, ya ha ocurrido muchas de veces en mi mente y la sensación resulta familiar y fluida.

En general, enfócate en el mensaje que quieres entregar, y cómo va a ayudar a esas personas. Cree en ti, y en el hecho de que alguien confió en ti, ya sea para ponerte ante esa audiencia o para acudir a escucharte, y eso ya dice que tu mensaje tiene mucho valor.

3. ¿Cómo improvisar en público?

Para poder improvisar y poder tener un discurso coherente debes conocer el tema del que estás hablando. Cuando conoces bien un tema, podrás hablar con propiedad sobre el mismo, aun cuando no hayas preparado algo.

Si no conoces del tema, ser honesto y humilde puede resultar más efectivo que hablar de algo que desconoces y quedar en ridículo.

También conviene mantenerte informado, leer, cultivar la mente. Mientras más cultura general y conocimientos obtengas, más amplia será la variedad de temas sobre los cuales puedas opinar con conocimiento de causa.

4. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de salir a hablar en público?

Estas son algunas recomendaciones a tener en cuenta antes de salir a hablar en público: