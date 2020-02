Compartimos el primer capítulo de 'Tu eslabón perdido', el nuevo libro de Juan Pablo Gaviria

Juan Pablo Gaviria

Con este libro estás a punto de iniciar una travesía, un recorrido hacia tu interior para encontrar el eslabón perdido en tu vida, eso que te permitirá alcanzar las cosas que quieres, atreverte a encontrar tu propósito y despertar tu consciencia.

En este camino tal vez halles cosas de ti mismo que desconocías o de las que no eras consciente; este camino puede ser tan profundo como tú y tus creencias te lo permitan.

El destino es incierto, porque lo que suceda al otro lado del túnel —cuando termines de leer— va a depender de ti y no del libro . Cada uno de nosotros es como un campo abierto para cultivar lo que queramos . Algunos pueden tener sus tierras fértiles y al recibir esta semilla, esta germinará inmediatamente y comenzarán a suceder todo tipo de despertares y descubrimientos . Otros tendrán su tierra un poco seca y necesitarán, después de recibirla, regarla y cuidarla para que crezca . Y otros pueden tener su tierra muy árida, así que esta entrará en preparación hasta que sea el momento adecuado . En todo caso, la semilla viene con herramientas claras y algunas fórmulas probadas para que, con trabajo y dedicación, crezca lo que tú quieras .

Y si no te gusta pensar que eres un campo donde sembrarás la semilla, piensa entonces que a medida que avanzas en la lectura estás construyendo una historia, una serie de televisión en la que el protagonista recibe una información que le va a permitir transformarse para lograr su objetivo . Solo que acá el protagonista eres tú y estarás diseñando el personaje principal de la historia: cómo quieres que sea, cómo se comporta, cómo reacciona y, sobre todo, cómo va a lograr cumplir sus propósitos dentro de esta historia . Todo esto dependerá solamente de lo que tú quieras, no de lo que yo te diga.

Pero antes de iniciar la travesía de ese protagonista, entremos en materia y aclaremos qué es el eslabón perdido.

¿Qué es el eslabón perdido?

Normalmente en la narración de una travesía se dejan incógnitas desde el principio de la historia para resolverlas al final. Se van construyendo paso a paso, para que te quedes pegado a un libro hoja tras hoja, o minuto tras minuto en una película, y al final se hace la gran revelación de la pregunta o del problema que se planteó al principio. Esto no solo hace que crezca la tensión, sino que es una forma de garantizar que te quedes hasta el final, hasta lo que se llama el clímax, el momento más alto de la historia .

Por ejemplo, si te digo que al final de un video te voy a revelar la verdad sobre la muerte de Elvis, seguro te quedas . Ese es el planteamiento de la historia . Y en esta historia el planteamiento es ¿qué es el eslabón perdido?, o ¿el eslabón perdido de qué?, o ¿por qué es importante ese eslabón para mi vida? Bueno, pues, en esta ocasión, te lo voy a contar en estas primeras páginas . No nos vamos a esperar hasta el final.

La teoría de la evolución humana, según Darwin, nos muestra una cadena de sucesos . Es una idea que dice que el proceso evolutivo es lineal, como los eslabones de una cadena, y se van aumentando eslabones a medida que evolucionamos . En este momento somos la punta “final” de la cadena y, si la miramos hacia atrás, encontramos que venimos de los primates, y mucho, mucho antes de eso, podríamos llegar hasta el polvo de una estrella, pero en este libro no exploraremos eso, lo dejaremos para otro.

Durante mucho tiempo, los científicos buscaron una especie que justificara el salto evolutivo. Suponían que debía estar entre los primates, como el Australopithecus y el primer “Homo”, una especie que fuera mitad mono, mitad humano. Como esta especie nunca fue hallada, se la llamó el “eslabón perdido”. Sin embargo, hoy en día esta es una referencia antigua y abandonada por los científicos, quienes ya no consideran la evolución como una travesía lineal.

Y aunque todas las teorías de la evolución humana son interesantes y relevantes para el contexto de este libro, yo no me refiero a ese eslabón perdido, ya que no voy a explicar la evolución humana antes del Homo Sapiens, sino a un eslabón que falta en la cadena de sucesos que es nuestra travesía por la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Es por esto que la mayoría de las personas en el mundo no están a gusto con su vida o con lo que les sucede; que muchos de los que tienen un trabajo quisieran hacer otra cosa; que se estima que cuatro de cada cinco personas no tienen claro su propósito de vida, y que hay estudios sobre personas que están en su lecho de muerte y dicen arrepentirse de varias cosas.

Por esas y otras razones que me ha mostrado mi propia travesía (como verás más adelante), “cambié de vida”, por así decirlo, y me he dedicado a investigar sobre estos temas durante los últimos diez años para entender que la principal razón de la insatisfacción e infelicidad de las personas es la falta de autoconocimiento: ese es el eslabón perdido de nuestra travesía por la vida, el eslabón perdido de nuestra educación . Es lo que nos permite ser independientes, autónomos, ser lo que queremos ser; darle un mayor significado a la vida; mejorar nuestra autoestima; ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos; encontrar nuestro propósito y, en últimas, entender de qué se trata la vida; diseñar de manera consciente y ecuánime el personaje que queremos ser y el papel que vamos a tener.

En los talleres y las conferencias que dicto, me gusta preguntar a la gente qué cree que es el autoconocimiento . Ese es el punto de partida, pues así evalúo cuántas personas entienden realmente el concepto. La mayoría responde lo que diría el diccionario: “Conocer-nos a nosotros mismos”. Y sí, conocemos el significado de la palabra, pero desconocemos su profundidad, porque simplemente el autoconocimiento nunca ha estado en el currículo de nuestras vidas.