Test: conoce más sobre tu ansiedad

Para contestar este test, ten en cuenta la forma en la que te has sentido en las últimas dos semanas, piensa qué tan seguido has tenido molestias debido a los problemas que allí se presentan.

Te puede interesar: Test de autoestima ¿Qué tanto te quieres?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

En la casilla en blanco anota:

0 si tu respuesta es “Ningún día”.

1 si tu respuesta es “Varios días”.

2 si tu respuesta es “Más de la mitad de los días”.

3 si tu respuesta es “Casi todos los días”.

Foto: Porque quiero estar bien

Una vez tengas anotados los números de tus respuestas, realiza la suma total de ellos y busca la respuesta correspondiente a tu puntaje obtenido.

Recuerda que esta no es una prueba diagnóstica para la ansiedad, es información que te ayudará a conocer tu estado para poder acompañarte.

Independientemente del resultado que hayas obtenido en el test, recuerda que en Porque Quiero Estar Bien, programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, puedes aprender más sobre la ansiedad y cómo manejarla, visitando www.porquequieroestarbien.com o contactándote con sus psicólogos completamente gratis, 24 horas los 7 días de la semana y de manera confidencial al teléfono o WhatsApp 333 033 35 88 o por el chat en línea en la página web.

¡Porque tu salud mental es lo más importante!

Puntuación 0 a 4

Ansiedad mínima

No estás muy ansioso, ¡qué bueno! Según tus respuestas, en los últimos días has estado muy tranquilo(a) y no te has sentido nervioso(a). Sin embargo, ten presente que esto no quiere decir que no vayas a sentir ansiedad, de hecho, ésta es una emoción normal que se caracteriza por la presencia de pensamientos de preocupación y sensaciones físicas como tensión, sudoración y ritmo cardíaco acelerado, seguro has experimentado alguno de estos síntomas antes de un examen, una entrevista importante o algún momento de dificultad.

Puntuación 5 a 9

Ansiedad leve

Notamos que en los últimos días te has sentido un poco más nervioso o agitado de lo normal. Es común que todos en algún momento sintamos un poco de ansiedad, esta es una respuesta natural de todos los seres humanos ante situaciones de estrés y cambio, pero usualmente va y viene sin resultar muy incómoda y sin afectar la vida diaria. Sin embargo, parece que últimamente la sientes de manera más frecuente y tal vez no se va tan fácilmente como antes, esto puede indicar que tu ansiedad ya no es tan fácil de manejar e incluso, que en algunos casos, interfiere con algunas de tus actividades cotidianas. Tienes que prestarle atención y si te está generando mucho malestar, es bueno que pidas ayuda de un especialista de la salud mental.

Puntuación 10 a 14

Ansiedad moderada

¿Te has estado sintiendo nervioso y preocupado? ¿Últimamente has notado sensaciones incómodas en tu cuerpo, como tensión en la espalda y el cuello o presión en el pecho? ¿Has estado evitando personas, situaciones o lugares porque te incomodan demasiado? Es posible que al menos alguna de estas situaciones que acabamos de mencionar te resulten familiares, por tus respuestas vemos que llevas varios días sintiendo varios síntomas relacionados con la ansiedad, tal vez porque te sobre preocupas y tu mente está pensando en todo menos en el presente. Por eso, es importante que lleves a la mente a pensar siempre en el aquí y el ahora. Vive más lento, organízate, prioriza y delega tareas. Te recomendamos recibir apoyo de un profesional que te oriente y te ayude con herramientas para manejar las situaciones más difíciles.

Puntuación 15 a 21

Ansiedad severa

Es posible que en los últimos días no la hayas pasado muy bien. Imaginamos que hay una o varias situaciones que te generan mucho estrés e imaginamos que has sentido síntomas físicos muy incómodos, algunos tan fuertes que te han llevado a pensar que tienes alguna enfermedad física y es posible que incluso hayas pensado en visitar a un médico o servicio de urgencias. Debido a las respuestas que das, es posible que en este momento estés atravesando por un periodo de ansiedad que afecta tu mente, tu cuerpo y tu vida cotidiana. Recuerda que la ansiedad es una condición que afecta a miles de personas alrededor del mundo y es importante atenderla y si en este momento tú la estás pasando mal a causa de esto, te recomendamos solicitar apoyo y orientación psicológica.

Fuente: *Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke y colegas, mediante una subvención educativa otorgada por Pfizer Inc.

Si quieres conocer más sobre otros temas relacionados con la salud mental, bienestar y prevención de la violencia, ingresa a la plataforma Porque quiero estar bien.