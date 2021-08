Las mascotas son compañeros de vida que requieren de atenciones y cuidados especiales. Por esta razón, Carlos Cifuentes, médico veterinario y vocero de Pet Food Institute, hace algunas recomiendas para tener en cuenta a la hora de adoptar una:

- Alimentación: es importante que conozcas la etapa de desarrollo en la que se encuentra tu mascota. Es decir, si tu perro o gato es cachorro, adulto o geriátrico, así podrás elegir el alimento que más se adapte a sus requerimientos. Para elegir su alimento es ideal que consultes con un médico veterinario, ya que cada alimento tiene características distintas en cuanto a proteína, energía, fibra, entre otros.

- Visita al veterinario: cuando tu mascota vaya a llegar a tu hogar lo más recomendable es que hagas una primera visita con un médico veterinario, así podrás resolver todas las dudas nutricionales y de salud, y podrás también dar inicio al plan de vacunación y desparasitación.

- Educación: la socialización de tu mascota hace que acepte mejor a otros animales de su propia especie o de otras. Además, por medio de comandos u órdenes sencillas puedes enseñarle normas de convivencia. Es indispensable para esto que uses frases cortas y previamente menciones su nombre. Nunca olvides trabajar siempre con refuerzos positivos.

- Higiene: saber cada cuánto debes bañar a tu perro o gato o con qué frecuencia debes peinarlo y cortar sus uñas es una de las preguntas más frecuentes. Lo cierto es que no existe un tiempo prudencial para hacerlo, cada mascota, según su pelaje y condición de salud, requiere de tiempos distintos. Lo recomendable es que no sea menor a un mes si no tiene problemas dermatológicos. También es importante que tengas en cuenta su higiene dental.

· Actividad física: la actividad física es indispensable para el desarrollo físico, mental y emocional de tu compañero peludo. La intensidad del ejercicio dependerá de su edad, condición corporal y de si padece alguna enfermedad que limite sus movimientos.

Si tienes en cuenta estos consejos estarás un paso más cerca de adoptar responsablemente una mascota. Y no olvides que, si bien puede parecer sencillo, elegir un perro o gato no es una tarea fácil, debes analizar las características propias de la raza, como, por ejemplo, qué tamaño tendrá cuando sea adulto, cuáles son sus características de comportamiento y si dispones del espacio apropiado en tu hogar para él.