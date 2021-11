Cuál es la importancia de la etiqueta y el protocolo: ¿términos pasados de moda?

María Paula Camacho, estudió Publicidad en Argentina y realizó un Máster en Protocolo y Relaciones Públicas en Barcelona. Es la creadora de ‘La Etiquette’, creada hace 7 años, con la cual ha llegado a enseñar a millones de personas a través de las redes sociales, compartiendo su conocimiento sobre El Arte de Saber Estar, nombre que también lleva su podcast.

María Paula habló con la Revista Cromos y nos contó un poco de su libro ‘La etiqueta está pasada de moda’

¿Qué es la etiqueta y qué es el protocolo?

Aunque aparentemente todos sabemos qué es, hay una confusión inmensa entre estos dos términos. ¿Imaginas un mundo sin reglas, dónde cualquier persona pudiera hacer lo que quisiera? Complicado, ¿verdad? La etiqueta hace referencia a normas de cortesía y comportamiento ya prestablecidas con el fin de tener un mejor relacionamiento en sociedad. El protocolo, por su parte, hace referencia únicamente a orden durante eventos oficiales o solemnes. Nos habla de jerarquización, precedencias, ordenamiento.

Esto quiere decir que comer correctamente no tiene nada que ver con protocolo o cómo saludar o qué llevarle de regalo a tus suegros si te invitan a almorzar. Esto será etiqueta.

Pero la verdad es que yo agregaría un nuevo termino a esta dupla: El saber estar, o El Arte del Saber Estar como lo llamo en @laetiquette, hace referencia a esas reglas de convivencia y comportamiento implícitas, las cuales no estaban escritas hasta ahora en ningún manual, pero nos ayudan sin duda a tener relaciones más duraderas.

¿Qué significa tener etiqueta?

La verdad es que la etiqueta no se “tiene”. Recordemos que la etiqueta son normas de cortesía preestablecidas, así que podemos implementarla y aplicarla a nuestro día a día.

Les confieso que esta es una razón por la cuál ideé el concepto de El Arte de Saber Estar, porque implica que sepamos ocupar nuestro lugar, comportarnos e incluso saber qué y cómo decirlo para tener un relacionamiento impecable.

Ser un ‘etiquetuno’, como le digo a mis seguidores, es lograr dominar con maestría la etiqueta y el saber estar para así brillar por su cortesía.

¿Por qué la etiqueta está pasada de moda?

Me atrevería a decir que muchos hemos pensado en algún momento que las normas de etiqueta están pasadas de moda. Es por esto que quise abordar mi libro desde la perspectiva de la cortesía y el saber estar, los cuales nunca pasarán de moda.

Tendemos a olvidar la importancia de la empatía y la asertividad para saber relacionarse exitosamente y dejar huella. En La Etiqueta Está Pasada de Moda, encontrarán una guía para saber comportarse con maestría frente a cualquier situación de la vida ya sea social o profesional, aprenderán cómo ser memorable y les brindará las herramientas para siempre saber estar.

¿De qué se trata el Arte de Saber Estar y en qué se diferencia con el concepto de etiqueta convencional?

Cuando creé ‘La Etiquette’, siempre pensé que la peor forma de enseñar es por medio de la imposición y en cierta medida la etiqueta es eso, un cúmulo de normas a cumplir. Pero al referirnos al saber estar, hablamos sobre aprender a vivir, desarrollar un estilo de vida coherente, educado y cortes el cuál te ayude a saber cómo comportarte frente a cualquier situación de la vida. El Arte del Saber Estar es un salvavidas, desde mi perspectiva.

¿La etiqueta quita autenticidad a las personas?

En absoluto. El secreto está en no confundir autenticidad con poca empatía. Tu puedes ser tú, ser auténtico, vestir y actuar según los valores de tu marca personal, por supuesto, siempre y cuando esto no pase por encima de otra persona.

Me explico, si tú te consideras una persona muy sincera, maravilloso, el problema está cuándo esa sinceridad tuya puede terminar hiriendo a una persona. Tu límite llega hasta dónde comienza el de la otra persona. En este caso no es que te quite o te prive de ser tu misma, ni más faltaba, es que te invitaría a ser más asertiva en tu comunicación para no herir a nadie y lograr tener una mejor relación con las personas a nuestro alrededor.

¿Dónde puedes aplicar el saber estar y por qué es importante?

La verdad es que el saber estar aplica en cualquier lugar donde estés con otras personas. Ya sea un avión, carro, restaurante, evento o cita romántica, siempre que haya algún tipo de relacionamiento, necesitaremos las pautas y herramientas para no pecar por imprudentes, maleducados o poco asertivos. A diferencia de lo que muchos piensan, la cortesía debe estar presente en nuestro día a día.

El saber estar al final es saber ocupar tu lugar sin afectar el del otro, por ende para mi resulta indispensable para todas las personas en cualquier ámbito de la vida.

Les comparto un adelanto del libro, 10 verdades fundamentales del saber estar:

“Las palabras mágicas”, como decían las abuelas. “Por favor” y “gracias” deben acompañarnos siempre.

Jamás discutas con alguien sobre sus creencias políticas, religiosas, de identidad o deportivas.

No permitas que se cierre la puerta de nadie sin retenerla.

Deja salir para poder entrar.

Jamás hagas chistes sobre raza, religión, género u orientaciones sexuales.

Espera tu momento. Esto aplica para todo, desde esperar en una fila hasta saludar a alguien.

Ten siempre una imagen impecable. Estar en armonía y coherencia según el lugar donde estés denotará una excelente marca personal.

Admite tus errores, pide disculpas y, sobre todo, no lo vuelvas a cometer.

Paga lo que debes. Si te prestaron algo, devuélvelo. Si se te daño, reponlo y si lo gastaste, también.

Jamás hagas sentir mal a nadie con tus gestos o comportamientos, el cuerpo habla por sí solo.

¿La etiqueta cambia con el paso de los años?

Sin lugar a duda todo se va modificando y acomodando a las nuevas generaciones. Si le damos una hojeada a el Manual de Carreño, un libro de Urbanidad escrito en 1853 por Manuel A. Carreño, nos daremos cuenta de que todas las normas de etiqueta estaban fundamentas en una cultura machista, donde el lugar de la mujer era en el hogar. Hoy en día esto está mandado a recoger y un ejemplo de ello es que anteriormente cuando un hombre estaba cortejando a una mujer, debía ser el quien debía pagar por todo lo que ella consumiera, era ley.

Hoy en día la regla indica que el que invita, paga, ya sea hombre o mujer, es indistinto. Esto nos deja ver cómo las normas de cortesía van evolucionando también, siempre con el objetivo de generar conciencia de cultura, buenas relaciones, respeto y cordialidad hacia el otro.

¿Para quién es La Etiqueta está pasada de moda?

Siento que este más que un libro, es un manual para la vida. Pienso que en cada casa debería hacer una copia donde podamos consultar continuamente desde qué hacer en caso de tener una primera cita, hasta cómo ofrecer un evento o banquete para una ceremonia.

A veces le restamos importancia a la forma en la que nos comportamos pues creemos que como lo venimos haciendo está bien, pero la verdad es que cuando tomamos conciencia sobre la importancia de nuestro comportamiento y su incidencia en nuestra marca personal, ahí cambia todo. Porque esta puede ser la razón por la cuál las personas te excluyen o incluso que no te compran... al final todo se resumen en cómo te proyectas, en cómo te estás vendiendo al mundo.