10 beneficios de recibir apoyo psicológico

Ir al psicólogo no está libre de miedos, mitos y prejuicios. A continuación, vamos a hablar sobre cómo puede favorecerte recibir apoyo psicológico.

1. Mejora la relación con tus emociones

Es posible que tengas una relación de conflicto con tus respuestas emocionales; se piensa que la tristeza, la rabia y el miedo son, la mayoría de las veces, las “malas del paseo”, y la felicidad es por excelencia el estado al cuál debes aspirar siempre. No obstante, lo anterior no es así, con un psicólogo aprenderás que todas las emociones tienen una razón de ser y que, dependiendo de las circunstancias, pueden ser muy útiles.

2. Mejora tus habilidades interpersonales

Tal vez no sea fácil desenvolverte en el mundo social, pues esto requiere de distintas herramientas con las que de pronto no cuentas. Pero, no te desanimes, ten presente que es posible construirlas, desarrollarlas y ponerlas en práctica. Estas habilidades las puedes trabajar en terapia, lo que por supuesto, te permitirá tener un mejor desempeño social.

3. Aumenta la confianza en ti mismo

En la medida que tomas control de lo que piensas y sientes tu autoestima será más fuerte. Foto: Pexels

¿Tienes dudas sobre lo que haces y sientes, sobre si estás actuando de manera adecuada o inadecuada en una situación? Conocer cuáles son esos factores que inciden en lo que haces permite reconocer tus fortalezas y, en especial, tus debilidades. Confiar en ti mismo no significa no tener dudas, significa reconocer que hay cosas que te cuesta hacer, siendo esto natural.

4. Conoce mejor tus comportamientos

¿Por qué habré dicho esto? ¿Por qué pensé esto otro? ¿Por qué no hice tal cosa? Tu comportamiento no es algo azaroso que ocurra sin ningún tipo de lógica, sin orden o sin ningún control aparente; tu comportamiento está determinado y puedes conocer los factores que inciden en que hagas una cosa o la otra en una situación particular. Con un psicólogo puedes entender estos factores y cómo se relacionan con tu comportamiento.

5. Disminuye la autocrítica

Es posible que a lo largo de la vida hayas aprendido que cuando te pasan cosas malas o desagradables es porque de alguna manera fuiste responsable de ello y eso te convierte en “mala persona”. Con un psicólogo podrás ver que no todo está bajo tu control, que ese es el estado natural de las cosas; por eso, juzgarte a ti mismo cuando algo no sale como quieres, no es la decisión más adecuada.

6. Te enfocas en las áreas importantes en tu vida

¿En ocasiones activas el piloto automático, como robot, haciendo cosas sin tener claro el porqué? Esto, sin duda, puede desembocar en un estado de desesperanza o insatisfacción con tu vida. En terapia puedes descubrir qué es lo que te mueve, lo que te motiva, qué personas, actividades, ideas e intereses son realmente valiosos y te dan un propósito en este mundo.

7. Adquiere una nueva perspectiva de la vida

Una de las cosas que mas enriquecen la vida es poderla ver desde diferentes perspectivas. Sin embargo, puede pasar que te quedes en el bucle de solo tener en cuenta tu propia mirada y esto termina, en varias ocasiones, por encerrarte en la jaula de una única opinión. La terapia es algo que puede permitirte obtener diferentes miradas de tu vida y consigo, enriquecer y reconocer tu visión del mundo, de los otros, del lenguaje y de los pensamientos.

8. Adquiere conductas más saludables y adaptativas

No es sencillo eliminar una conducta que puede ser contraproducente como fumar o procrastinar o adquirir conductas nuevas más saludables como hacer ejercicio o adquirir hobbies. Estos son solo algunos ejemplos, pero este tipo de cosas pueden ser el centro de atención en un proceso terapéutico y qué mejor alternativa que aventurarte a hacerlo con un profesional del comportamiento, quien te podrá ayudar a desarrollar hábitos que te permitan adaptarte, de una manera más efectiva, al contexto en el que estás.

9. Mejora los roles que desempeñas

“Quiero ser mejor amigo”, “quiero ser mejor padre o madre”, “quiero ser mejor pareja”, entre otros… Seguro, en algún momento, has hecho este tipo de declaraciones y es natural que quieras mejorar en los roles que desempeñas. Sin embargo, con esto va seguido un “pero no sé cómo hacerlo”. Junto a un profesional de la salud mental, puedes comenzar a encaminar tus esfuerzos en adquirir nuevas habilidades que te permitan convertirte, poco a poco, en aquello que más quieres. Recuerda que el progreso no es algo lineal, tiene altibajos y al ser así, significa que vas por buen camino.

10. Mejora tu calidad de vida

Gozar de una adecuada salud mental no implica la ausencia de un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, implica el hecho de tener una relación entre las cosas que haces y el entorno, que te haga sentir realizado, sentirte parte de un grupo, amado, cuidado, respetado y aceptado, tanto por parte de otros, como por ti mismo.

Recuerda que en Porque Quiero Estar Bien, programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, encuentras apoyo psicológico gratis, 24 horas 7 días de la semana y de manera confidencial, llamando o escribiendo por WhatsApp al 333 033 35 88 o por el chat en línea en porquequieroestarbien.com ¡Porque tu salud mental es lo más importante!

Autor del texto: Juan Felipe Zamora Rojas, psicólogo clínico de Porque Quiero Estar Bien.