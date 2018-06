Cuando la honestidad en Internet es mala

Redacción Cromos

Normalmente las aplicaciones buscan solucionar problemas y hacer más fácil nuestra vida, como waze que te saca los trancones o Facebook que te mantiene en contacto con las personas que más quieres. Pero la idea principal de aplicaciones como Tellonym o Sarahah no es ayudar, estas plataformas permiten que sus usuarios reciban y envíen mensajes anónimos. Es sorprendente que este tipo de aplicaciones haya superado el número de descargas de las más populares como Netflix, Facebook Messenger y Whatsapp.

Sarahah, significa honestidad en árabe. Esta aplicación árabe fue lanzada en junio del año pasado y ha sido en una de las más populares. Su razón inicial era poder compartir de forma anónima y honesta opiniones en el ámbito de trabajo, de esta manera todos podrían conocer sus fortalezas y debilidades.

Además, esta plataforma no permite publicar fotografías -como en Snapchat- ni responder mensajes. Está disponible en inglés y en árabe, para dispositivos Android e iOS.

Tellonym es una aplicación desarrollada en Berlín, Alemania y fue creada en noviembre del año pasado. Con el slogan “Find out what the world wants to tell you” (Descubre lo que el mundo quiere decirte) esta aplicación le pide que cree un perfil para que las personas que lo sigan le escriban lo que quieran. Está clasificada como para adolescentes y les pide que hagan preguntas que nunca se habían atrevido.

Debido a la popularidad que ha conseguido en redes sociales se viralizado y algunas personas han abierto un debate sobre su uso, cuando es mal intencionado. Incluso los comentarios de los usuarios que la han descargado son muy variados, hay quienes piensan que es útil y otros que es peligrosa cuando hay personas irresponsables de por medio. A pesar de que los desarrolladores intentan mantener el control de este tipo de intimidación, no dan abasto. Este tipo de aplicaciones no son usadas de la manera correcta y termina afectándote a ti o a tus hijos.