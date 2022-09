¿Cuántas veces se recomienda masturbarse por semana?

Una parte importante de nuestra sexualidad es la masturbación, ya que es una manera idónea de explorarnos y saber qué es lo qué más disfrutamos. Además, después de una jornada extensa y pesada, qué mejor que darle rienda suelta a nuestra imaginación y tener un momento privado con nosotros mismos y jugar.

En cuanto a las mujeres, es claro que sigue habiendo prejuicios frente a su sexualidad, por ejemplo, hay algunas que no tienen mucha idea sobre la masturbación, no todas saben cómo hacerlo y si hacerlo más de una vez a la semana puede ser perjudicial, a pesar de que explorarse es clave a la hora de lograr un orgasmo, sea en solitario o acompañada.

¿Qué tanto podemos masturbarnos a la semana?

Si te preguntas cuántas veces a la semana es recomendable masturbarse, la respuesta es todas las que quieras, todas las que se te antojen y desees. No hay un límite, que al menos según los médicos, debas tener en cuenta, solo permítete disfrutar de tu cuerpo y todos los beneficios de hacerlo.

Si no estás acostumbrada a hacerlo constantemente, empieza por darte a la tarea de hacerlo una vez a la semana. Toca o acaricia diferentes partes de tu vagina y tu cuerpo, así te darás cuenta cuáles son las que más te estimulan. Organiza un espacio en tu casa donde sea perfecto hacerlo, que nadie te moleste y tengas todo el tiempo del mundo para esta sesión de intenso placer. Cuando conozcas el punto más sensible, ya verás que todo será más fácil, no querrás detenerte.

Cuando ya tengas presente cuáles son las zonas que más te excitan o erotizan en tu cuerpo, ya podrás dedicarle todo el tiempo que quieras de tu semana a masturbarte, hazlo cuántos días quieras, cuántas veces al día quieres, no hay por qué tener prejuicio, recuerda que es completamente saludable.

Ideas para la masturbación femenina

Para agregarle un toque extra a la masturbación, no te limites solo a tus dedos, consigue juguetes sexuales, consoladores, vibradores, bolas chinas, experimenta con diferentes formas y texturas para seguir aumentando esa aventura de placer.

Asimismo, al usar este tipo de juguetes, puedes acompañar la experiencia con un lubricante, una excelente herramienta, pues puede aumentar la sensación, hay algunos de sabores, incluso otros que dan un toque frío o caliente, depende de lo que más te guste.

Siéntete cómoda con el momento y tu propio cuerpo porque aquí lo único importante es que lo disfrutes, verás cómo el orgasmo puede ser algo tan sencillo como el pan de cada día.