¿Qué tanto riesgo hay al practicar sexo oral sin protección?

Una de las creencias erróneas más comunes frente a las enfermedades de transmisión sexual es la que apunta a que solo se contagian a partir de la penetración, no, el sexo oral sin protección también es foco para este tipo de infecciones y patologías.

Resulta que el contacto de la boca con las secreciones que pueden encontrarse en los genitales da vía libre a los virus y bacterias, dejando en riesgo a las personas que las practiquen.

Entre las ITS más populares de contraer por el sexo oral, de acuerdo a unos expertos presentados por la BBC News Brasil están la gonorrea y sífilis, esta última tiene por síntoma unas úlceras que se generan dentro de la boca y las mejillas, asimismo, pueden aparecer algunas manchas sobre la piel.

En la mayoría de los casos, esta enfermedad suele confundirse con la candidiasis porque tienen síntomas muy parecidos, el problema es que de esta manera dar con el diagnóstico correcto puede llegar demasiado tarde.

Las ETS que puedes contraer por el sexo oral sin protección

Otra enfermedad probable de adquirir al practicar sexo oral sin protección es la del VPH, es decir, el virus del papiloma humano, así como el herpes, clamidia, hepatitis B y la amigdalitis gonocócica.

Si bien es toda una realidad contraer enfermedades por hacer sexo oral, no es tan fácil conocer cuál es el porcentaje de personajes que se enferman de esta manera, esto se debe a que en muchas ocasiones los síntomas de las infecciones no son muy visibles, además de que muchos pacientes no dan información oportuna a las agencias de salud.

El contagio se puede dar cuando la boca entra en contacto con los genitales, cuando se puede dar más de una ITS. Un breve roce de la piel con una lesión hace mucho más probable la trasmisión, cuando se trata de los hombres, el semen y los líquidos preseminales en la boca de alguien más hace ya que sea una situación riesgosa.

De la misma manera, el líquido con el que la vagina lubrica también puede trasmitir patógenos, aunque las mujeres pueden ser más susceptibles a las enfermedades de transmisión sexual debido a la anatomía de este órgano.

“La mucosa vaginal es un epitelio muy delgado. Durante las relaciones sexuales, casi siempre hay cierto grado de fisura en esta región, lo que facilita la entrada de varios virus. El hombre, en contraste, tiene un órgano expuesto”, dice Camila Ahres, infectóloga del Hospital Marcelino Champagnat en Curitiba, Brasil.