¡Cuidado! Estos son los riesgos que corres al decolorizar el pelo en casa Foto: pexels

El proceso de decoloración permite cambiar el pigmento del tono de base para luego incluir el tono del color deseado a través de la tintura, este proceso lo realiza especialmente un experto que realiza una mezcla con el decolorante y los agentes aclarantes como el peróxido o agua oxigenada que se hace exclusivamente en centros de belleza.

Te puede interesar leer: Calendario lunar febrero 2022: cuándo cortar y 5 trucos para cuidar el cabello

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Decolorizar el cabello: cuáles son los riesgos de hacerlo en casa

El asesor de imagen Enrique Trujillo más conocido en redes como @yosoyenriquetrujillo nos cuenta los riesgos de decolorar el cabello en casa sin la ayuda de un profesional del cabello.

Según el experto, la mujer no debería decolorar su cabello en casa, porque realmente no conoce la pigmentación de su pelo, no sabe con qué neutralizar los colores, tampoco saber usar los peróxidos o las cantidades adecuadas de agua, o de colorante que requiere su cabello.

“Existen algunos cabellos que necesitan aplicarlo de medios a puntos primero esperar un tiempo y ahí sí llevarlos de raíz a medios o de medios raíz, según corresponda el proceso”, comentó Trujillo.

Una de las cosas por lo que no deberían las mujeres hacerse la decoloración solas en casa es porque el cabello queda manchado. Además, este proceso según Trujillo debe estar muy bien aplicada en cada parte del cabello de principio a fin, y lo debe hacer otra persona para que se asegure que el tinte este distribuido muy bien.

“Teniendo en cuenta la pigmentación del cabello también se debe elegir cuál es el verdadero producto que necesitamos aplicar para la decoloración, el peróxido que nos funciona porque todos tienen procesos distintos en el cabello y muchas desconocen ese tema”, explicó el estilista y asesor de imagen.

Te puede interesar leer: Evita estos 7 errores al planchar tu pelo

Si no se hace bien este proceso se corre el riesgo de que el cabello se puede quemar, reventar o a lo mejor que una parte del cabello puede caerse.

Muchas mujeres en pandemia decidieron decolorarse solas en casa porque sus estilistas no podían ir a sus casas por el tema del Covid-19 y cometieron muchos errores como resecar su cabello y lo maltratarlo.

La decoloración es un tinte que necesita pasar por manos expertas porque hay cabellos que deben ser hidratados, luego poner nutrientes para que no se reviente y finalizar con otros nutrientes para sellar el cabello.

Este proceso ayuda a tener un caballo saludable, hermoso y brillante, por tal motivo Enrique recomienda a todas las mujeres que vayan donde un experto para que las guíe y les ayude en el tema de la decoloración porque corren demasiado riesgos haciendo este proceso en casa.

Los riesgos que corres al decolorizar el pelo en casa

1. resequedad a nuestro cuero cabelludo

2. Deshidratación nuestra fibra capilar

3. Reventar la fibra capilar

4. Quemar el cabello con un proceso de recuperación difícil

5. En muchos casos dañar la fibra capilar