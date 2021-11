Decoración navideña: 5 formas de celebrar Navidad de forma sostenible

Celebra Navidad y cuida el planeta al mismo tiempo.

Navidad es la oportunidad perfecta para cambiar la decoración de tu hogar y darle un toque diferente durante diciembre. Sin embargo, muchas veces los objetos que usamos no son amigables con el planeta, por lo que hemos reunido cinco formas de llevar Navidad a tu casa y de paso cuidar el medio ambiente.

¡Comencemos!

1. No utilices icopor

En las decoraciones navideñas es usual ver que se simula la nieve en los árboles y pesebres con icopor. Lamentablemente, este material no es amigable con el planeta porque se usan recursos no renovables para fabricarlo. El icopor es un tipo de petróleo y demora hasta 500 años en degradarse y no se puede reciclar.

Es por esto que te aconsejamos no usar este material en tus decoraciones y más bien usar otras opciones. Por ejemplo, puedes usar bicarbonato de sodio y agua y decorar así de forma más natural. Otra forma es mezclar maicena con espuma de afeitar.

2. Reutiliza tus decoraciones

Anualmente salen al mercado nuevas decoraciones y objetos navideños. Esto genera que se desechen elementos que usualmente están hechos de plástico y que no se reciclan de forma correcta. Por esta razón, te invitamos a reutilizar las decoraciones de años pasados. Puedes pintarlas para darles un nuevo estilo y así transformar cómo se veía tu casa en años anteriores.

3. Ahorra energía

Uno de los íconos decembrinos más apreciados son las luces de Navidad. Tanto las calles como los hogares se llenan de bellas iluminaciones que hacen que las fiestas de fin de año sean aún más especiales. No obstante, pocas veces consideramos el gasto energético adicional que esto implica. Por eso, te recomendamos prender las luces únicamente cuando estés en casa y adquirir instalaciones que ahorren energía.

4. Árboles de materiales reciclables

En Colombia no es usual cortar árboles para la decoración de Navidad. Sin embargo, sí se utilizan pinos de plástico. Al ser desechados, estos elementos no se reciclan correctamente y contaminan el planeta. Así que te invitamos a usar árboles hechos en cartón o con botellas de vidrio. Tendrás un árbol único que además protege el medio ambiente.

Por otro lado, si vas a adquirir un árbol de plástico, te aconsejamos usar un producto de larga duración. De ese modo, podrás reutilizarlo por varios años. Al momento de desecharlo, busca formas de reciclar sus partes y evitar que termine en un relleno.

5. Envolturas recicladas

Los regalos usualmente son entregados con envolturas que se compran el mismo día y que terminan en la basura en la noche. La tala de árboles es uno de los factores que genera deforestación y que contribuye al cambio climático. Por este motivo, te aconsejamos usar materiales que cuiden el planeta.

Por ejemplo, puedes adquirir papel regalo hecho a partir de materiales reciclados. Adicionalmente, puedes usar otros elementos como papel periódico, cajas de cartón, calendarios, tulas, etc.