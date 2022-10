Def Leppard y Mötley Crüe llegan a Bogotá: fecha, lugar y precio de las boletas

Dos bandas de rock legendarias llegarán a Bogotá, Def Leppard y Mötley Crüe pondrán a todos los fanáticos a corea, saltar y emocionarse con cada una de las canciones.

Producida por Live Nation, la gira mundial de estas dos bandas comenzará el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con Def Leppard y Mötley Crüe?

En la mañana de este 20 de octubre, las redes sociales explotaron con la confirmación de la llegada de Def Leppard y Mötley Crüe a Colombia.

Después de la mayor gira de estadios en Estados Unidos durante este 2022 con más de 1,3 millones de entradas vendidas, las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del mundo llegan el próximo año.

Después de una carrera masivamente exitosa en los estadios de Estados Unidos, la banda de heavy metal Def Leppard vuelve con sus guitarras, voces y efectos especiales para darle a los colombianos lo mejor de su música.

Y con ella la banda de Glam metal y Heavy metal Mötley Crüe, enloquecerán en el escenario. Según la publicación oficial, estas dos bandas llegan en 2023, tras su reciente gira en la que vendieron más de 1,3 millones de entradas.

¿Cuándo se presentan Def Leppard y Mötley Crüe en Bogotá?

Ambas bandas llevarán sus electrizantes espectáculos por todo el mundo con paradas en América Latina antes de dirigirse a Europa en mayo de 2023, que incluye una parada en el icónico estadio de Wembley el sábado 1 de julio de 2023, y luego terminarán en Hampden, Glasgow, Reino Unido. Park el 6 de julio de 2023.

La gira ‘The World Tour’, estará en Bogotá el próximo 22 de febrero de 2023 en el Parque Simón Bolívar.

“Después de finalmente volver al ruedo y tener una gira monumental de verano en los EE. UU. y Canadá este año, estamos más que emocionados de llevar esta gira a las principales ciudades de todo el mundo y dar inicio a Europa en Sheffield, donde todo comenzó para nosotros hace 45 años. ¡Esperamos verlos por ahí, en algún lugar pronto!”, aseguró Joe Elliott de Def Leppard.

Por su parte, Mötley Crüe en un comunicado conjunto señaló “pasamos un tiempo increíble jugando The Stadium Tour en América del Norte este verano y realmente estamos ansiosos por llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! ¡Vendremos por ustedes a continuación y no podemos esperar a verlos a todos por fin el año que viene!”.

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto?

Ocesa Colombia, organizador del evento, indicó que los clientes de Bancos Aval tendrán la posibilidad de adquirir las entradas a partir del 25 de octubre a las 9:00 a. m. hasta el 26 de octubre a las 11:59 p. m. Mientras la empresa ETicket estará detrás de la boletería, anunciando horarios y precios.

Según lo señalado por MusicTrends Colombia, los precios para el concierto se dividen en dos locaciones, oscilando entre los 450.000 y los 290.000, sin el servicio incluído.