Depilación laser: ¿Cuál es la mejor y qué efectos tiene en la piel?

Sigue estas recomendaciones para evitar heridas e infecciones al momento de depilar tu zona íntima. Foto: Pexels

La depilación láser es un tratamiento no invasivo, cuyo propósito es eliminar la raíz de los folículos pilosos a través de una energía que es absorbida directamente por la melanina del vello, ya que se utiliza como hilo conductor para que esta pueda llegar y eliminar los folículos pilosos.

Puedes leer: Corte bob de Elizabeth Olsen: el peinado perfecto para este look

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Es importante mencionar que, entre más pigmento o melanina, más resultados rápidos se evidencian. Sin duda, se ha convertido en uno de los métodos de depilación preferidos por las personas a nivel mundial, pues, según el Instituto Nacional de Láser, la cantidad de procedimientos de depilación láser realizados en los EE. UU. ha aumentado en un 51 % desde 2000; lo que refleja que este método marca la tendencia en depilación.

Tecnologías de depilación láser

“Las tecnologías más comunes son IPL, AFT, Diodo, Alejandrita Tradicional, ND de Yag, y el Láser Alejandrita Moveo. Cada una tiene características particulares y por cada una se requiere un mínimo de sesiones”, explica Adriana Pérez, especialista en depilación laser del centro de depilación Ceres´c.

Tecnología IPL Y AFT

El IPL y AFT no son láser, si no tratamientos de fotodepilación o de luz pulsada. Es una tecnología dispersa que no concentra la energía en una sola dirección, lo que hace que no se elimine la raíz de los folículos pilosos si no que se adelgace y retarde el crecimiento, por tanto, el tratamiento es más demorado.

Suele tener mayor efectividad en pieles de color claro con vellos oscuros. Para obtener resultados, en promedio se necesitan entre 15 a 20 sesiones para IPL y hasta 25 con AFT. Este tratamiento no es indoloro, por lo tanto, genera molestia, que varía según la tolerancia de cada persona.

Láser Diodo

Este método si es láser directo y unidireccional, sin embargo, no trabaja vellos delgados, ni rubios o rojos, ni foto tipos de piel claros. Esta tecnología trabaja bajo la técnica de disparo, por lo tanto, para tener buenos resultados debe generar dolor, en dado caso que no genere dolor, los parámetros no son los adecuados para tener mayores niveles de efectividad.

Suele necesitar de 10 a 15 sesiones; esto depende mucho de la calidad y gama de la máquina, como de la condición hormonal o endocrina de cada paciente.

ND yag

Esta tecnología es normalmente utilizada para tratar temas de piel como manchas; rejuvenecimiento; arañas vasculares, entre otros, ya que no trabaja con la melanina del vello, sino con la hemoglobina y como efecto secundario realiza depilación láser. Sin embargo, su nivel de efectividad no es alta en temas de eliminación de vellos y solo es apta para vellos oscuros y gruesos en pieles oscuras. Es un tratamiento que normalmente genera dolor.

Puedes leer: Corte bob de Elizabeth Olsen: el peinado perfecto para este look

Láser Alejandrita Convencional

Es un láser unidireccional, normalmente se encuentra de alta gama, trabaja todo tipo de vellos, pero solo foto tipos de piel claros. Es menos dolorosa que el IPL, AFT, y Diodo; más rápida y efectiva. Normalmente se necesitan entre 8 a 10 sesiones.

Alejandrita con tecnología moveo

La tecnología moveo distribuye la energía por la zona que se está trabajando (se entregan dosis bajas de energía repetitivamente), gracias a sus movimientos uniformes y repetitivos se genera calentamiento gradual, acompañado de su punta de zafiro, la cual permite un enfriamiento al contacto con la piel. Esta tecnología es completamente indolora, efectiva y segura.

A diferencia de las demás tecnologías trabaja todo tipo piel ( piel clara, oscura y sensible) y debido a su longitud de onda permite trabajar todo tipo de vello ( delgado, grueso, rubios y oscuro).

“Adicionalmente, debido a la tecnología moveo, este tratamiento es menos extenso que los demás. Para pacientes que tienen condiciones normales hormonales y endocrinas, en promedio se manejan 7 sesiones para eliminar la raíz de los folículos pilosos que están activos” explica Jisell Acuña, cofundadora de Ceres´c, centro de depilación láser.

¿Tiene efectos secundarios?

Este procedimiento no genera efectos adversos como cáncer de piel, ni daños en órganos, ya que solo utiliza la primera capa de piel como soporte; incluso, logra mejorar la textura y apariencia de la piel, ya que, por el calentamiento usado en las zonas tratadas, activa el colágeno.

Durante la sesión se puede presentar algunas molestias como leve irritación; enrojecimiento; inflamación perifolicular; edemas; picazones transitorias; por lo que se recomienda aplicar gel de aloe vera, o pañitos de agua helada para calmar la sensación.

Recomendaciones al someterse al tratamiento

El centro de depilación laser Cerés´c, brinda las siguientes recomendaciones que los pacientes deben seguir durante todo su tratamiento para evitar efectos colaterales:

-No exponerse al sol 8 días antes y después de cada sesión.

-No utilizar bronceadores ni cámaras de bronceo, solo bloqueador solar.

-Evitar el baño con agua caliente durante 12 a 24 horas.

-No utilizar cremas aclarantes.

Puedes leer: Según la ciencia: 11 errores que no debes cometer a la hora de ligar o coquetear.

-No estar tomando medicamentos foto sensibilizantes.

-Hacer uso de piscinas solo después de 48 horas de haber realizado la sesión, ya que el cloro puede generar molestias.

“Es más un tema de cuidado por parte del paciente, ya que la exposición al sol, uso de tópicos y ácidos, pueden generar hiperpigmentación, alergias o niveles de irritación en la zona” explica el centro de depilación laser, Ceres´c.

Por otra parte, aclaran que ningún tipo de tecnología brinda una depilación definitiva, ni del 100 %; esto debido al ciclo de crecimiento del vello. Por lo tanto, siempre será necesario realizar retoques para mantener los resultados del tratamiento inicial.

Cabe mencionar que con la tecnología Alejandrita Moveo, mencionada anteriormente e implementada por Ceres´c, se elimina entre el 90 % al 95 % del vello de cada zona, uno de los porcentajes más altos en depilación láser.