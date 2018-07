"Descubrí que mi esposo viajó con una mujer que no era yo", lectora a la doctora corazón

Estimada doctora, Maria Pasión:

Mi situación es la siguiente: estoy casada hace 20 años, siempre confié en mi esposo, en todo sentido de su amor y su fidelidad. Él, por razones de trabajo, ha viajado fuera del país especialmente a México. El año pasado por suspicacias le revisé el WhatsApp y encontré unas conversaciones no muy amorosas, pero si muy coquetas con otra mujer, averigüé mucho más y descubrí que viajó con una persona que no era yo.

Desde eso ha pasado mucho tiempo y él me dice que eso ya se terminó, que fue una relación pasajera, que se dejó llevar, pero yo le digo que si yo no hubiera encontrado esas conversaciones él seguiría hablando con esa persona. Ella vive en otra ciudad y viene a Bogotá por ahí cada dos meses, su plan era que él iba a recogerla al aeropuerto y parece que pasaban el día juntos.

Lo que más me duele, además de su infidelidad, es que me haya mentido, porque cuando yo le pregunté si había pasado algo con ella me dijo que no, solo hasta cuando yo le mostré las conversaciones y los emails que encontré, en los que se evidenciaba la situación, aceptó su infidelidad.

En estos momentos estamos tratando de arreglar nuestro matrimonio, pero hay días en los que lo trato mal, le recuerdo todo el tiempo su infidelidad y busco cualquier oportunidad para ofenderlo y echarle en cara eso que sucedió, de hecho, vivo buscando información de ella por todo lado, tanto así que ya la llamé y la insulté.

A veces quisiera salir corriendo y separarme, pero sé que él es un buen hombre y buen padre. Yo lo quiero, pero me siento ofendida y humillada. Él esta ahí, acepta su error y pide perdón, pero yo no sé bien qué hacer.

Querida Claudia:

Antes que nada quiero darte las gracias por tomarte el tiempo de narrarme tu difícil historia y de compartirme tu corazón de par en par.

En virtud de lo que sé, de lo que he estudiado en cuanto a relaciones de pareja, y haciendo uso de mi experiencia como Doctora Corazón, voy a responder a tu carta con todo el respeto y amor que merece.

Iré por partes.

1. ¿Existe un deseo de perdonar?

Al encontrar una infidelidad como la que tú me cuentas lo primero que se pone sobre la mesa es si vas a perdonar a quien es tu pareja.

El perdón es una de las virtudes humanas y se basa en que a partir de ahí los comportamientos cambian. Para la infidelidad hay un perdón, pero esto no es que después del perdón haya que perdonar siempre todas las infidelidades que él cometa después.

Lo que se espera en este caso es que haya un cambio NOTABLE en la relación, y que los errores cometidos no se vuelvan a repetir.

Si esto no se aprecia, el perdón pierde su eficacia.

2. Construir después de descubrir a tu pareja

El gran tema aquí es que la infidelidad no fue confesada a conciencia sino fue una confesión a presión después de descubrir las evidencias.

Esto complica las cosas porque no se llega a la verdad por el camino deseable, que es el de poner las cosas sobre la mesa por un acto voluntario; sino por el de la presión de descubrir una de las mentiras más incómodas en un matrimonio: una infidelidad continuada.

3. ¿Cómo sobrevivir a esto sin perder el amor?

Aunque existen herramientas personales para reestructurar una pareja, lo que suele ser muchísimo más efectivo es que se haga una terapia de pareja para superar la crisis matrimonial. Si ves que tu pareja no tiene interés en hacerla, como mínimo te recomiendo que puedas asistir tú para limpiar de reproches y mezquindad tu relación.

La terapia es una solución que da soluciones a muchas parejas y como Doctora Corazón te puedo informar que un alto porcentaje de quienes acuden a mi terapia salen fortalecidos y superan el problema que les ha llevado a una crisis de infidelidad.

¡A grandes dificultades, grandes soluciones!

4. ¿Qué deseas para ti?

Más allá del tema que nos hemos planteado en esta carta, me parece clave que también puedas responderme qué es lo que deseas para ti, para tu vida, para crecer como mujer y para tener lleno tu corazón de ti misma, más allá de la adversidad que atraviesas en este momento puntual.

Muchas veces una infidelidad es la que marca el camino de una reconstrucción propia, de una afirmación de lo que deseas y de una búsqueda más profunda de tu felicidad. Se es feliz con pareja y sin ella, esto quiere decir que la felicidad no habita en el otro.

5. ¿Hay amor incondicional?

Al hablar de este término me interesa explicar si hay un compartir armonioso, puro y que deja de lado los intereses tuyos en la relación con tu pareja.

Me gustaría que pudieras sentir si hay un amor real, un amor que es capaz de superar problemas y que no actúa desde el odio, desde el reproche o desde hacer llamadas desobligantes a quien se ha ido con él. El amor no se basa en las acusaciones ni en las culpas. El amor no grita, no cubre mentiras y no tiene malas expresiones, ni de ti hacia él, ni de él hacia ti.

Espero haber sido de ayuda para ti.

Siento que tienes potencial y todo lo que necesitas para ser feliz y llevar a cabo esos objetivos personales y como pareja que tienes en tu mente.

