Dieta de la piña: ¿Qué es y para qué sirve?

Desde hace varios años la dieta de la piña tomó popularidad entre las personas. La piña es una fruta de bajo contenido calórico y graso, y colabora en la digestión de proteínas animales.

Consumir esta fruta con regularidad es una muy buena idea, pues además su cáscara contiene efectos depurativos y diuréticos, que también hidrata bastante bien.

¿Cómo se hace la dieta de la piña?

Aunque al hacer dieta las personas deben guiarse por su nutricionista y llevar un control, sí es cierto que la fruta tiene propiedades importantes que pueden aportar con este fin.

De acuerdo con la web Cocina Fácil, “esta es una forma rápida de perder peso reduciendo la inflamación abdominal y la presencia de grasa en nuestro organismo”.

Ayuda para desintoxicar tu cuerpo, eliminando todos los excesos que quedan dentro después de ingerir ciertos alimentos.

La cantidad de vitaminas que le aporta a tu organismo ayuda a limpiar el páncreas, el hígado y los riñones.

De acuerdo con lo detallado por la web mencionada esta dieta se basa en el hecho de comer piña por 3 o 4 días durante todo el día, “misma que estará acompañando cada uno de tus alimentos, estos obviamente deben de ser bajos en calorías. Debes tener en mente que, sin importar nada, debes hacer tus cinco comidas al día”.

La dieta de la piña borra del plan de alimentación “los carbohidratos, por lo que no se pueden tomar cereales; adiós a la pasta, el arroz, el pan, las patatas o las legumbres. En su versión menos estricta, se suele acompañar de alimentos ricos en proteínas”, destaca el periódico El Mundo.

Una de las modalidades más extendidas de esta dieta “obliga a no comer durante un par de días ningún alimento sólido que no sea piña natural, nunca en almíbar”.

¿Cuántos kilos se pierde con la dieta de la piña?

La nutricionista Sara Jiménez, señaló para el periódico El Mundo que existen muchas variantes en esta dieta “unas más estrictas, en las que solo se toma piña durante el día, y otras un poco menos severas en las que se puede acompañar esta fruta con algo de proteínas, como la carne, el pescado o el huevo”.

Sobre si se pierden kilos o no, la experta señala que “si medimos la efectividad de una dieta por los kilos que se pierden cuando se hace, sí, es efectiva. No tiene engaño. Si no comes, bajas de peso”.

Para que resulte un plan saludable, tendría que ser “una dieta baja en carbohidratos, con cinco comidas al día que incluyan proteínas diversas -pollo, huevo, lácteos...-, verduras y bastante agua, tomando siempre piña como fruta”, señaló por su parte la doctora María José Crispín, médico nutricionista de Clínica Menorca.

En este caso, “no me parece una dieta mala para realizarla durante cinco o siete días”, afirma la doctora, aunque la considera “bastante estricta, muy aburrida y monotemática”. Según ella, el problema radica cuando cuando se versiona y se come piña durante dos o tres días, sin incluir ningún otro alimento más, pues así resultaría ser muy poco saludable.