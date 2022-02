Acné: 10 tips para evitar su aparición ¿Ya los probaste?

El acné suele generar no sólo problemas en la piel. No sentirse bella, no confiar en su apariencia y empezar a tener una baja autoestima suelen estar relacionadas con esta apariencia de tu piel. Para que no se salga de control, te traemos el top de rutinas de belleza que puedes tener en cuenta a la hora de hacerle el quite al acné.

Top de consejos que puedes incluir en tu cuidado facial y decirle adiós al acné

1. No te molestes los granos

Esto aumenta la producción de sebo y la ruptura de las membranas debajo de la piel, lo que puede causar más granos. Además, no molestar estos granitos evita la aparición de cicatrices en el rostro.

2. Es recomendable lavarse la cara dos veces

Lava tu rostro con un jabón adecuado para tu piel dos veces al día. Puede ser una en la mañana y otra en la noche. Olvídate de usar esponjas o cepillos.

3. Evita comer alimentos grasos o picantes

Hay que prestar atención a lo que comes. No sólo debes evitar los alimentos grasos o picantes. Otros alimentos que se deben hacer a un lado son: azúcar, lácteos y fritos. Cámbialos por vegetales.

4. Toma mucha agua

El agua sirve de agente limpiador, se lleva todo lo que no le sirve. Por eso, debe convertirse en tu mejor amiga durante todo el día.

5. Cuando puedas, evita usar maquillaje

El maquillaje tapa los poros y produce más puntos negros. Pero, si requieres usarlo, en las noches no olvides limpiar tu rostro.

6. Evita los productos elaborados con aceite

Procura no usar aceite para retirar el maquillaje. El agua micelar o el agua de rosas pueden ser una alternativa a la hora de desmaquillarte.

7. Mantén tu rostro limpio

Trata de que tu rostro no se exponga a agentes contaminantes del ambiente. Si estás mucho tiempo fuera de casa, procura llevar a limpiarlo y evita no tocarlo constantemente.

8. Realice ejercicio

El ejercicio es clave a la hora de hacerle el quite al acné. Hacer rutinas de ejercicios a diario permite mantener la circulación sanguínea y eliminar toxinas.

9. ¡No te estreses!

Controla tus niveles de estrés. No mantener un ambiente tranquilo promueva la aparición de acné y empeora la condición de la piel.

10. Busca el sol y el aire fresco

El sol estimula la producción de vitamina D. Esta es esencial para tener una piel sana. Además, si lo juntas con el aire fresco, reduce los niveles de estrés.

