Conoce Distrito Manga, el sello especializado en historietas de origen japonés

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que As the gods Will es un clásico contemporáneo, lo decimos a pesar de tratarse de la ópera prima de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura. Ya están disponibles en Colombia los dos primeros números de este shônen en el que un grupo de estudiantes deberá participar en unos juegos sórdidos donde solo uno podrá sobrevivir.

A continuación, te compartimos algunas piezas del catalogo que se pueden conseguir fácilmente en nuestro territorio. Los lectores de manga ya no van a tener que recurrir a la importación para disfrutar las mejores historias que se publican en Japón. Desde noviembre Distrito Manga está circulando a nivel nacional.

Ranger Reject

Una nave en forma de castillo flotante aparece de repente a más de diez mil metros de altura. Todo apunta a que se trata de una tropa villana alienígena con poderes sobrenaturales cuyo propósito es invadir la Tierra y dominar toda la galaxia. ¡Suerte que el destino de la humanidad recae en manos de la patrulla del Dragón Divino, un escuadrón de superhéroes que acabará con el mal! O, por lo menos, eso es lo que quieren hacer creer a todo el mundo... Lo cierto es que los alienígenas están subyugados por los Dragon Keepers y no son más que unos monos de feria obligados a producir monstruos a destajo para el puro entretenimiento de las masas. Sin embargo, todo cambia cuando uno de los alienígenas decide tomar cartas en el asunto y se infiltra en el examen de ingreso de la patrulla para ir eliminándolos uno a uno desde dentro...

Joy

Gô Okazaki es un mangaka especializado en shôjos que, con la inestimable ayuda de su asistente Yûsuke, se pasa las jornadas ideando historias que calen hondo en sus lectoras. Sin embargo, el mismo día que descubre por casualidad que Yûsuke es gay, su editora le propone dibujar un manga BL. Gô acepta el reto, pero enseguida se encuentra en un callejón sin salida: no se le ocurre ninguna idea buena para la trama. Finalmente, se decidirá a fingir que siente algo platónico por su asistente para, con suerte, lograr estimular su imaginación y crear así una buena historia. Pero ¿qué pasaría si esos sentimientos se transformaran en algo real?

Shikimori es más que una cara bonita

Izumi es un estudiante de secundaria con una vida llena de desgracias: desde que tiene uso de razón, su torpeza, entremezclada con la mala suerte, lo ha llevado a sufrir todo tipo de percances. Sin embargo, las cosas cambian cuando conoce a Shikimori y se hacen novios. Ella es la mar de adorable y está profunda e irremediablemente enamorada de Izumi, pero cuando se pone celosa o ve que su chico está en apuros, su apariencia angelical se desvanece y se transforma en una fiera... En tal estado, la joven es capaz de atemorizar a cualquiera con solo lanzarle una mirada fría e impertérrita. Junto a ella, ¡los días de mala suerte de Izumi se han acabado y en el presente solo hay sitio para la felicidad!

Love in focus

Mako Mochizuki es una chica adolescente apasionada de la fotografía que, tras la muerte de su abuelo, decide seguir a Kei, un amigo de la infancia, hasta Hokkaidô para estudiar en el instituto Asahi. Allí se unirá al famoso club de fotografía y conocerá a sus variopintos compañeros de la pensión Hasumi, conocida por todos como la pensión Gran Angular, ya que la gran mayoría de los residentes son miembros del club de fotografía. Sin embargo, hay un chico que desprende un aura misteriosa llamado Mitsuru Amemura y que, al parecer, odia con todas sus fuerzas todo lo que tenga que ver con las fotos. Tras empezar con mal pie, poco a poco Mako irá descubriendo la faceta amable de Amemura y se revelará por qué siente tanto rechazo por el arte que tanto ama Mako...

Los asesinatos de la mansion decagonal

En la isla de Tsunojima, un reconocido y excéntrico arquitecto se hace construir una lujosa mansión con forma de decágono en la que, un tiempo después, aparece brutalmente asesinado junto a su esposa y sus dos sirvientes. Medio año más tarde, un grupo de siete estudiantes universitarios, miembros del club de misterio, atraídos por el enigma sin resolver y la particularidad del caso, deciden pasar una semana en la isla para investigar el asesinato. Sin embargo, tras su llegada, pronto comenzarán a percibir una presencia amenazadora que los acecha y será evidente que alguien quiere acabar con ellos de la forma más retorcida posible.

Complex age

Nagisa Kataura tiene veintiséis años y oculta un secreto: de puertas afuera parece una trabajadora a tiempo parcial más, pero bajo esa máscara se esconde una auténtica cosplayer. Su mayor pasión es confeccionar trajes imposibles y transformarse en sus personajes de anime o manga favoritos; de hecho, el esmero y la creatividad que vuelca en todos sus disfraces le han cosechado una gran reputación entre los cosplayers del gremio. Sin embargo, para el resto de la gente lo de caracterizarse es un mero pasatiempo para raritos. Cuando las exigencias de sus dos mundos, tan distintos el uno del otro, empiezan a presionarla, se encuentra en un callejón sin salida: ¿Qué es más importante? ¿Perseguir los sueños o amoldarse a un estilo de vida convencional?

As the gods will

Shun Takahata está harto de la monotonía de la vida, pero las cosas cambian de repente un día cuando, en plena clase y sin previo aviso, él y sus compañeros de instituto son testigos de cómo al profesor le estalla la cabeza. En ese instante, un misterioso muñeco daruma aparece ante ellos y los obliga a participar en lo que a primera vista son unos inocentes juegos infantiles. Sin embargo, la realidad los dejará atónitos: quienes no sigan las reglas del juego o quienes pierdan la partida morirán en el acto de forma atroz. Desconcertados y sin entender los motivos de ese sádico plan, los estudiantes arriesgarán sus vidas para sobrevivir, aunque ello implique dejar de lado su humanidad y traicionar a sus amigos de la infancia.