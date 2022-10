Ejercicio: ¿Qué parte del pollo aumenta masa muscular?

La ingesta de proteína es esencial para el crecimiento, reparación y buen funcionamiento de las células vivas del organismo.

La proteína está formada por aminoácidos, los cuales se clasifican en esenciales (aminoácidos indispensables que el organismo no produce y deben obtenerse a través de la dieta) o no esenciales (aminoácidos no indispensables que el cuerpo puede producir de forma endógena a partir de otras proteínas), por ello su ingesta es tan importante a la hora de cuidar el cuerpo.

¿Qué beneficios tiene el pollo?

El pollo ofrece ocho aminoácidos que se consideran esenciales para los adultos: leucina, isoleucina, valina, treonina, metionina, fenilalanina, triptófano y lisina; y nueve para los niños (los anteriores más la histidina).

El pollo, al ofrecer todos los aminoácidos esenciales, ha ganado una importante reputación en deportistas debido a que antes como después de la actividad deportiva, aporte al musculo lo que necesita para su recuperación y fortalecimiento.

Gloria Inés García, nutricionista y dietista, egresada de la Universidad Javeriana, señala que “el pollo es una proteína de alto valor biológico, con bajo contenido graso en su parte magra, que por su fibra muscular es mucho más fácil de masticar por ser más blanda y al ser más fácil de masticar también se digiere rápidamente y se absorbe mucho más fácil”.

¿Ayuda el pollo para aumentar la masa muscular?

De acuerdo con la web Sabervivir, las carnes blancas le brindan buenos beneficios al cuerpo y en especial el pollo se destaca por ello.

“Aprovechar las proteínas de las carnes blancas como el pollo, el pavo o el conejo significa que además de ganar masa muscular, evitas las grasas saturadas de las carnes rojas como la ternera o el cordero. Por cada 100 gramos de pechuga de pollo se obtiene 30 gramos de proteína.

Evita cocinarlo rebozado. Lo ideal es que lo preparar las pechugas a la plancha y evitar las salsas y mayonesas, a no ser que sean bajas en grasas.”

De otro lado, el medio argentino AS.com destaca que “la pechuga de pollo quizá sea el más recurrente y, aunque también es el más caro de todos en proporción, es un alimento que contiene muchas proteínas y constituye un alimento imprescindible en una dieta para ganar más muscular. Unos 14o gramos de pechuga de pollo aportan 30 de proteínas.”

Otros alimentos para aumentar masa muscular

Tanto las frutas como las verduras son alimentos muy refrescante gracias a su alto contenido de agua, vitaminas y minerales.

Las verduras, son el ingrediente principal para varios platos e incluso para acompañar muy bien el almuerzo, aportando nutrientes esenciales para el cuerpo como son el potasio, magnesio, calcio, vitamina A.

De acuerdo con lo enlistado por la web Mejor con Salud, los vegetales que sirven para este fin, son:

1. Espinacas

2. Remolacha

3. Germinados y microvegetales

4. Perejil