Ejercicios para el abdomen: la rutina de Jennifer López para marcar su abdomen

Jennifer López enseña 3 ejercicios para tonificar el cuerpo Foto: Getty Images

A sus 52 años la actriz Jennifer López sorprende con su figura en cada aparición pública. ¿Sabes cómo consigue ese ‘cuerpazo’? Los abdominales que realiza la artista y su disciplina son esenciales para conseguir que su cuerpo se vea atlético en cada momento.

Puedes leer: Así es la lujosa mansión donde vivirán Jennifer Lopez y Ben Affleck

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

“Ella entrena durante aproximadamente una hora, cuatro o cinco veces por semana, enfocándose en diferentes partes del cuerpo cada vez, dijo Dodd Romero, entrenador de la actriz de ‘Marry Me’, a Oprah Winfrey en entrevista.

Hemos reunido algunos ejercicios abdominales que realiza Jennifer López en su rutina diaria para tener un vientre plano y marcado a través de su otro entrenador, David Kirsch.

EJERCICIOS PARA EL ABDOMEN POR JENNIFER LÓPEZ

Ejercicios para el abdomen: puente con elevación de piernas

Esta misma postura la realizó en la película ‘Marry Me’ que protagoniza junto a Maluma. La postura su cuerpo hace una especie de puente sosteniéndose de un banco con las manos hacia atrás, mientras eleva la cadera arriba y extiende sus piernas en dirección a su cabeza.

Puente con elevación de pierna

Ejercicios para el abdomen: abs colgante

Es recomendable que este tipo de ejercicios se realicen en gimnasio o en una casa que cuente con equipos para entrenamiento físico.

Esta rutina consiste en colgarte en una barra y levantar la cadera como si estuvieras haciendo abdominales en el aire, es indispensable hacer 50 repeticiones por minuto de este ejercicio.

TECNICA DE ABDOMEN EN BARRA| JON JAMES CANO

Puedes leer: Ejercicios para glúteos: estas son las sentadillas que hace Jennifer López

OTROS EJERCICIOS PARA ABDOMINALES DE JENNIFER LÓPEZ

Ejercicios para el abdomen: abdominales de cuerda

Se trata de tensar una cuerda con peso y contraer el abdomen, poco a poco regresar a la posición original y repetir 50 veces. A parte de tonificar abdomen esta rutina de ejercicio hace que tus brazos luzcan distintos.

Como Usar La Battle Rope 🤔 Top 10 Battle Rope Exercises!

Ejercicios para el abdomen: abdominales inclinados

Sobre un banco con respaldo reclinado, toma un disco de 45 libras y haz 50 abdominales por minuto. Repite esta mismo circuito mínimo 5 veces.

Para conseguir este abdomen de acero de Jennifer López es importante que tengas disciplina, la misma Jennifer López ha afirmado que sin estar al 100% de ánimo, realiza siempre su rutina de ejercicios.

Ejercicios para abdomen con disco

Puedes leer: Maluma debuta en la pantalla grande junto a Jennifer López

“A veces, cuando llego a casa y no me siento tan bien, me obligo a ir al gimnasio. Luego llego a casa... y me siento animada y genial conmigo misma”, comentó la actriz para un medio estadounidense.