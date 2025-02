El alimento prohibido que Antonio Banderas evita. Así cuida su salud a los 64 años

En una entrevista concedida a la revista Men’s Health, el actor reveló el cambio más significativo en su dieta: la drástica reducción del consumo de carne roja, una decisión que tomó tras sufrir un pequeño infarto en 2017.

Antonio Banderas tuvo grandes cambios en su dieta luego de un problema en el corazón en 2017. Fotografía por: NEIL HALL

¿Qué le pasó a Antonio Banderas?

Banderas, conocido por su energía y carisma tanto dentro como fuera de la pantalla, confesó que el problema cardíaco que sufrió en Londres fue un punto de inflexión en su vida. “Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, como menos carne roja y he tenido que reducir mucho su consumo”, afirmó el actor. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que está alineada con las recomendaciones médicas que sugieren limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, además de reducir la sal y otros productos que elevan el colesterol LDL, conocido como colesterol malo.

El infarto llevó al actor a tomar conciencia de la importancia de cuidar su corazón, no solo a través de la alimentación, sino también incorporando nuevos hábitos saludables. Además de los cambios en su dieta, Banderas ha hecho del ejercicio físico una parte esencial de su rutina diaria. “Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”, comentó el actor. Esta práctica no solo le ayuda a mantenerse en forma, sino que también contribuye a reducir el estrés y mejorar su bienestar general.

Cambios en la dieta de Antonio Banderas

Sin embargo, el actor no ha optado por dietas estrictas o complicadas. Banderas ha encontrado en la cocina una manera de relajarse y cuidar su salud al mismo tiempo. “No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí, y cocinar me relaja muchísimo”, explicó. Esta filosofía le permite disfrutar de la comida sin sentirse limitado, eligiendo platos que beneficien su salud y que, al mismo tiempo, pueda disfrutar plenamente.

La experiencia de Banderas es un ejemplo de cómo un cambio en el estilo de vida puede tener un impacto positivo en la salud, especialmente después de un evento tan serio como un infarto. La reducción del consumo de carne roja, la práctica regular de ejercicio y una actitud positiva hacia la cocina y la alimentación son pilares fundamentales en su nueva rutina.

Estos cambios no solo han ayudado al actor a mantenerse saludable, sino que también le han permitido continuar con su carrera profesional con la misma pasión de siempre. Su testimonio sirve de inspiración para aquellos que buscan mejorar su salud y bienestar, demostrando que nunca es tarde para adoptar hábitos más saludables y disfrutar de una vida plena y activa.