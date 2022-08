¿El amor sirve para adelgazar? Conoce el método de los tres pasos

Angelica Poveda tiene 41 años y en los últimos tres ha encontrado la fórmula para sentirse feliz. Ha empezado a valorarse y a amarse de una forma impensada. En medio de la pandemia, tiempo en el que la mayoría del mundo sufría por el encierro y la enfermedad, tuvo la idea de que su historia de vida sirviera de inspiración para muchas mujeres de Colombia. Perdió su trabajo y eso le permitió darle forma a Tu Cuerpo Amado, su empresa.

Pensando en las personas que duran años y prueban 100 cosas distintas para perder peso sin éxito, Angelica descubrió que todo se logra a través del amor, gracias a programas y terapias que permitan trabajar la mentalidad de cada persona.

“Mi tarea fundamental con las mujeres es acompañarlas, guiarlas y mostrarles que hay un norte distinto. Les enseñamos en las terapias a verse distintas para que esta imagen distorsionada que traían ahora sea una imagen real”, explica Angelica.

¿Quién es Angelica Poveda?

Angélica se sentía enfrascada con el estilo de vida que llevaba. “Desde mi vida racional entendí que eso no sirve para nada. Para qué carro, casa, beca, plata. Todo eso realmente no me hacía feliz”, sostiene. Así dejó todo y salió a buscar su sueño.

Trabajó en grandes compañías, con salarios altos y reconocimiento; sin embargo, por la pandemia todo cambió. Sintió miedo de lanzarse al agua y emprender. Aunque pensó que no lograría los mismos ingresos, se arriesgó y se dedicó a su sueño, a lo que de verdad quería desde hace 15 años.

Pesaba más de 90 kilos y entendió que para que esto cambiara debía simplemente enfocarse en ella, en amarse. Ya no pensó en el trabajo, empresas o lograr objetivos de otros, se centró en su ser. “Todo empezó a suceder: nació Tu Cuerpo Amado. Yo llegué a la búsqueda de sanarme”, recalca.

“Mi sobrepeso se mantenía, pero sí había adelantado estudios los últimos 17 años, preparándome para cuando estuviera lista a dar el salto: había hecho un máster en PNL, me certifiqué como biodescodificadora, estudié bioneuroemoción, y me di de alta para ser una terapeuta autorizada en el modelo de banda gástrica virtual a través de hipnosis”, afirma.

Había aprendido a meditar, a conectar con todos, a ser feliz desde el interior; finalmente en 2020 y en plena pandemia llegó lo que tanto había buscado; perdió 22 kilos de sobrepeso sin dietas extremas, cambiando la programación del subconsciente; todo esto fue lo que le demostró que estaba lista.

El método de los tres pasos

Su trabajo se reúne en tres pasos: reprogramación mental, biodescodificación y banda gástrica virtual. Según ella, estas prácticas producen resultados increíbles y logran que una persona pueda cambiar por completo su estilo de vida, y vaya de regreso a su peso ideal.

Se hace una reprogramación personalizada para identificar los hábitos a corregir y las motivaciones por alcanzar; luego se refuerza y logra profundos cambios a nivel de conductas con la banda gástrica virtual a través de hipnosis con la que se le hará creer a su cerebro que su estómago está operado y que debe comer una menor cantidad de lo que comía antes para llenarse.

Quien se somete a este tratamiento tiene una charla de alimentación metabólica y consciente y también un proceso terapéutico de entre 10 y 12 sesiones. Incluye una sesión de hipnosis reparadora.