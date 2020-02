El cambio de Demi Lovato: adiós a los desórdenes alimenticios, hola a la aceptación

Redacción Cromos con información de Agencia Europa Press

Demi Lovato continúa con su lucha por aceptarse tal cual es. Durante años, uno de los motivos por los que la cantante ha recaído en las drogas, el alcohol y la bulimia ha sido su cuerpo. Empezó desde muy joven en el mundo de la actuación y la música, por lo que se vio constantemente expuesta a la presión de mantener un cuerpo canónico y esbelto, un hecho que empezó a trastornarla y la obligó a internarse para tratarlo. Pero, parece ser que este trastorno caló demasiado profundo a la artista y a día de hoy continúa luchando contra él.

En una entrevista con la modelo Ashley Graham para su podcast 'Pretty Big Deal', la cantante abordó nuevamente este tema y explicó cómo está trabajando para sentirse mejor consigo misma. "Hay un grupo de personas que trabajan conmigo para ayudarme a recuperar mi vida: una de ellas es una nutricionista y otra una terapeuta. La nutricionista me indicó que necesito concentrarme en aceptar mi cuerpo y ser positiva con el - menciona - ahora cuando me miro en un espejo y tengo pensamientos negativos paro y digo: 'No, tú eres guapa, eres preciosa, te quiero, eres perfecta como eres', porque no creo en eso".

En lugar de ello, Demi ha empezado a repetirse un nuevo mantra con el que busca resaltar la importancia de la aceptación: "ahora me digo a mí misma: 'estás sana y te acepto'. Así que tienes que sentirte agradecida por eso y después expresar la realidad para aceptarte a ti misma en vez de intentar convencerte de algo que realmente no crees", continúa. Antes, contaba calorías, se pasaba horas en el gimnasio y se privada de comer ciertos alimentos y, cuando los comía ingería tantos debido a la ansiedad, que después se provocaba el vómito para sentirse mejor. Una acción que al final solo la hacía sentirse más desdichada que al comienzo.

"Me encantaría estar en una posición en la que pudiera decir que me siento confiada con mi cuerpo, pero en realidad es que no lo estoy", le confiesa a Graham, quien conoce a la perfección el sentimiento y la presión de tener que bajar de peso para entrar en unos cánones absurdos. "No me he puesto unos vaqueros en mucho tiempo porque no me gusta, no me hacen sentir bien ahora mismo. No tengo por qué hacerlo si no quiero", agrega. Como respuesta a su comentario la modelo le dice que lleva seis meses sin utilizarlos y Demi admite con emoción que llevan el mismo tiempo.

Te puede interesar: Ashley Graham revela la realidad del posparto en Instagram

"No sé cuanto peso, pero antes podía predecirlo y acertar sin necesitar una báscula. Ahora, finalmente me siento liberada de eso, porque literalmente no conozco mi peso y es la sensación más deliciosa que he experimentado en toda mi vida", finaliza Lovato. Un camino hacia la autoaceptación que todavía tiene que ser trabajado, pero que nos está enseñando a la mejor Demi que existe.