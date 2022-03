¿Por qué cuando tengo relaciones sexuales siento ganas de orinar?

En la web se habla y se pregunta mucho sobre sexo. Una de las preguntas más recurrentes entre las mujeres en los foros serios y en los más informales es: ¿por qué cuando tengo relaciones sexuales siento ganas de orinar? La respuesta es más sencilla de lo que parece: es porque vas a tener una eyaculación femenina.

Sí, la eyaculación femenina es un tema del que se habla mucho entre las mujeres y sobre el que los hombres preguntan con insistencia, pero del que se conoce muy poco.

¿Qué sucede durante la eyaculación femenina?

Camila Sánchez tiene 28 años. Ella ha podido experimentar y disfrutar de la famosa ‘eyaculación femenina’. Cuenta que en las relaciones con su pareja ha llegado a diferenciar dos formas de llegar al clímax. Una de ellas es el orgasmo tradicional, el cual que está acompañado de un proceso de lubricación vaginal.

La segunda sensación de climax viene tras advertir unas inevitables ganas de orinar, que al contenerlas y dejarse llevar, permiten alcanzar el orgasmo. Es muy similar al primero, pero este viene acompañado de un líquido, que no cumple necesariamente la función de lubricar, pero que se aleja mucho de los componentes de la orina.

Pero, ¿existe realmente la eyaculación femenina? el Dr. Guillermo Sánchez, Ginecólogo-Sexólogo de la Universidad Javeriana, explica que esta hace referencia a la expulsión de un líquido por la uretra asociado al momento del orgasmo femenino, pero insiste en que no es orina.

Para complementar este dato, la Dra. Laura Flores del programa mexicano Sexo luego Existo en el capítulo el “Orgasmo y Eyaculación Femenina”, explica que: la mal llamada ‘eyaculación femenina’ es un líquido que se expulsa durante las contracciones del orgasmo por la vagina y que no corresponde a la lubricación que se tiene normalmente en la fase de excitación. El líquido que se expulsa que puede ser poco o mucho, no tiene olor o color y contiene una gran cantidad de glucosa.

Te puede interesar: Deseo sexual: ¿Qué es lo que provoca el deseo sexual?

Muchas mujeres prefieren no dejarse llevar para no ‘incomodar’ a su pareja, porque temen que no le pueda gustar lo que acompaña el orgasmo. Lo cierto es que a la gran mayoría de hombres les parece sumamente excitante poder llevar a su pareja hasta el punto de la locura y el frenesí durante la relación, pero… si la mujer llegara a orinar sobre él… eso sería otro tipo de tabú.

No todas las mujeres pueden alcanzar la eyaculación, algunas pueden sentirlo y otras no. Aún así ambos casos son considerados normales, afirma el Dr. Sánchez. En promedio añade la Dra. Flores más o menos un 85% de las mujeres logra experimentar la eyaculación en algún momento.

Para quienes quieran experimentar con su pareja, o bien hacerlo solas, la clave está en la estimulación del ‘punto G’. El Dr. Sánchez explica que este punto se encuentra a 5 cm del introito de la vagina en la cara anterior de esta y en contacto con la uretra femenina, durante la actividad sexual.

En este enigmático lugar se forma un 'abultamiento' que es muy sensible y placentero para aquellas mujeres que lo tienen identificado. Por lo tanto no es necesario que haya una penetración muy profunda para lograrlo, con los dedos se puede llegar a encontrar.

Para llegar a la ‘eyaculación femenina’ no es necesario un pene grande o un juguete de gran tamaño, porque el punto G está ubicado en una zona superficial, por lo que utilizando los dedos anular y corazón juntos se puede llegar a palpar esta zona fácilmente.

Zule, la editora del Blog del Sexo recomienda experimentar esta zona con la mano; de esta manera las mujeres podrán conocer las reacciones de su cuerpo y se sentirán menos cohibidas a la hora de estar con otra persona, debido a que ya sabrán que ocurrirá con su cuerpo al estimular dicho punto.

Para quienes temen orinar en un momento poco adecuado, la Dr. Laura Flores, explica que fisiológicamente es muy difícil orinar y tener un orgasmo al mismo tiempo. Por ello que no hay que preocuparse sino dejarse llevar.

Pero hay que tener presente que la sensación de orinar, explica el Dr. Sánchez, durante la actividad sexual se puede presentar y es normal. También puede ocurrir que exista incontinencia urinaria por la contracción involuntaria de todo el piso de la pelvis.

Muchas mujeres en múltiples blogs comentan que sienten ganas de orinar antes de alcanzar un orgasmo acompañado de una cantidad considerable de líquido. La respuesta a su preocupación quedó clara: ¡relájense y déjense llevar!

Foto: iStock